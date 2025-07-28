Горы, борщ и Цымбалюк: Григорий Решетник показал фото из-за кулис Холостяк 14

До премьеры романтического реалити Холостяк 14 на телеканале СТБ остается все меньше времени.

Бессменный ведущий проекта Григорий Решетник приоткрыл тайну нового сезона, показав фото из-за кулис реалити.

Что покажут в Холостяке 14

На своей странице в Instgaram Решетник опубликовал серию фото со съемок реалити в Карпатах. К слову, ряд событий в прошлом сезоне Холостяка также происходил в горах.

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На фото можно увидеть не только живописные карпатские пейзажи, но и главного героя Холостяк 14 – актера Тараса Цымбалюка.

– Если ждете, чтобы показал вам девушек, ставьте розу, – заинтриговал ведущий.

Григорий Решетник добавил, что уже завидует зрителям нового сезона, ведь в нем будет достаточно приключений и сюрпризов.

Пошла готовить борщ и паковать чемоданы в Карпаты.

Край действительно невероятный – люди, пейзажи, традиции, язык и культура!

Показывайте девушек!

Боже, я уже не могу дождаться осени, это не описать словами! – пишут в комментариях.

Напомним, что премьера романтического реалити Холостяк 14 запланирована на осень. Съемки стартовали в середине июня.

Ранее Тарас Цымбалюк объяснял, почему решил принять участие в проекте. По словам звезды сериалов Поймать Кайдаша и Кофе с кардамоном, участие в Холостяке станет для него “совершенно новым телевизионным опытом и новым вызовом”.

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