Гори, борщ та Цимбалюк: Григорій Решетник показав фото з-за лаштунків Холостяк 14

До премʼєри романтичного реаліті Холостяк 14 на телеканалі СТБ лишається все менше часу.

Незмінний ведучий проєкту Григорій Решетник привідкрив таємницю нового сезону, показавши фото з-за лаштунків реаліті.

Що покажуть у Холостяк 14

На своїй сторінці в Instgaram Решетник опублікував серію фото зі зйомок реаліті у Карпатах. До слова, низка подій у минулому сезоні Холостяка також відбувалася у горах.

Зараз дивляться

На фото можна побачити не лише живописні карпатські краєвиди, а й головного героя Холостяк 14 – актора Тараса Цимбалюка.

– Якщо чекаєте, щоби показав вам дівчат, ставте троянду, – заінтригував ведучий.

Григорій Решетник додав, що вже заздрить глядачам нового сезону, адже у ньому вистачатиме пригод та сюрпризів.

Пішла готувати борщ і пакувати валізи в Карпати.

Край дійсно неймовірний – люди, краєвиди, традиції, мова і культура!

Показуйте дівчат!

Боже, я вже не можу дочекатися осені, це не описати словами! – пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що премʼєра романтичного реаліті Холостяк 14 запланована на осінь. Зйомки стартували в середині червня.

Раніше Тарас Цимбалюк пояснював, чому вирішив взяти участь у проєкту. За словами зірки серіалів Спіймати Кайдаша і Кава з кардамоном, участь у Холостяку стане для нього “абсолютно новим телевізійним досвідом та новим викликом”.

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