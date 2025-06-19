Зйомки Холостяка 14 з Тарасом Цимбалюком розпочато – перші фото

Телеканал СТБ розпочав зйомки 14 сезону романтичного реаліті Холостяк, головним героєм якого став актор Тарас Цимбалюк. Прем’єра проєкту відбудеться вже цієї осені.

Холостяк 14 із Цимбалюком – перші фото зі зйомок

У мережі з’явилися перші фото зі зйомок нового сезону реаліті. У кадрі 35-річний Цимбалюк позує в білій сорочці, піджаку та чорних брюках.

Ймовірно, саме в такому образі головний герой Холостяка 14 буде зустрічати дівчат на першій вечірці.

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Поруч з Тарасом на фото стоїть незмінний ведучий проєкту Холостяк Григорій Решетник.

– Ми знаємо, ви чекали на це фото. Тепер офіційно – нову історію розпочато. Холостяк Тарас Цимбалюк – вже цієї осені на СТБ – йдеться у повідомленні.

Раніше Тарас Цимбалюк пояснював, чому вирішив взяти участь у Холостяку 14. За словами зірки серіалів Спіймати Кайдаша і Кава з кардамоном, участь у романтичному реаліті стане для нього “абсолютно новим телевізійним досвідом та новим викликом”.

До того ж актор дійсно вірить, що може зустріти на проєкті людину, яка по-новому вплине на його особисте життя. Що відомо про головного героя Холостяка 14 – читайте у нашому матеріалі.

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