Как шоу Кто хочет стать миллионером меняет жизнь: самые интересные истории победителей

Слишком самоуверенный налоговый инспектор

32-летний Джон Карпентер стал не только первым миллионером в американском шоу, но и первым победителем в истории всей франшизы Кто хочет стать миллионером?.

19 ноября 1999 года он выиграл заветный миллион, ответив на все вопросы без единой подсказки. Если точнее, перед последним вопросом он взял подсказку “позвони другу” — это был отец Джона, которому тот сказал: Хочу сообщить, что сейчас выиграю миллион долларов.

Эта фраза Карпентера, который работал обычным налоговым агентом, поразила зрителей в студии и перед экраном, именно из-за нее Джон приобрел имидж “слишком самоуверенного человека”. Но если он четко знал ответ на вопрос и решил поделиться новостью с отцом, то разве его поступок уже такой слишком уверенный?

Сразу после выигрыша Карпентер хотел уйти с работы, но передумал. Заплатил налоги и заявил, что имеет совсем не те деньги, на которые можно жить и не думать о заработке. Признавался, что на него неожиданно повлияла слава: Джон снимался в эпизодах некоторых сериалов в роли самого себя, стал героем многих шоу, написал книгу, еще несколько раз выигрывал значительно меньшие суммы в аналогичных шоу.

Садовница-интеллектуалка, которая изменила жизнь благодаря шоу

Джудит Кеппел стала первой британкой, которая в 2000 году выиграла миллион в британском шоу. На тот момент Джудит работала обычной садовницей, ей было 58 лет, и хотя за ее плечами были два развода, трое взрослых детей, лечение от алкоголизма и туманные перспективы, она верила в свою удачу.

Чтобы дозвониться до телевикторины и предложить свою кандидатуру, она потратила целых 100 фунтов: Джудит звонила более 50 раз, и даже телеоператор напомнил, что она теряет деньги.

Но женщина делала свое дело – и выиграла! Интересно, что в последнем вопросе на миллион речь шла о британских королях, и Кеппел дала правильный ответ, ведь сама имеет непростые корни и является дальней родственницей королевы Камиллы. Затем она участвовала в другом шоу BBC Eggheads, где также был денежный приз. Недавно, после своего 80-летия, Джудит завершила телекарьеру.

Майор Кашель и его мошенническая схема

В 2001 году в Британии в кресло игрока сел майор Чарльз Ингрем: он четко и правильно ответил на все вопросы, выиграв миллион. Но затем при монтаже выпуска режиссеры заметили, что перед ответом Ингрема был слышен кашель: кто-то из зала как будто подсказывает ему правильный ответ. Было возбуждено дело, по результатам которого майора обвинили в мошенничестве.

Действительно, у него были сообщник и жена, которые кашляли при правильном ответе. Ингрем остался без желанного миллиона, все участники схемы получили небольшие условные сроки, но никто из них своей вины не признал.

Скандал получил широкую огласку, что в целом пошло на пользу шоу. О Майоре Кашле, как его назвали в прессе, написали пьесу, сняли сериал Викторина, и его история имела последствия. Сам Ингрем продолжал ходить по различным шоу и телепроектам, был замечен в мелком мошенничестве со страховыми полисами.

Миллионер, долго готовившийся к победе

В 2005 году игрок Мартин Флад победил в австралийской программе Кто хочет стать миллионером?. На тот момент он работал IT-аналитиком в банке, но когда он отвечал на последний вопрос, кто-то в зале закашлялся.

Именно этот факт дал повод зрителям написать в редакцию шоу, чтобы проверить честность Флада. И тут раскрылось самое интересное! Оказывается, Мартин Флад имел амбиции выиграть миллион: мужчина смотрел и анализировал различные выпуски, тренировал свою память, а также занимался самообразованием, узнавая интересные факты в различных областях.

На самом деле Мартин проделал серьезную работу и его победа была одержана честным путем. Но интересно, что люди этого честного победителя сравнили с мошенником Майором Кашлем!

Известный режиссер Такеши Китано играл четыре раза

В Японии эта игра очень популярна, там играют не только интеллектуалы, но и известные люди и даже дети. Знаменитый актер и режиссер, ведущий и писатель Такеши Китано четыре раза садился в кресло игрока.

На шоу он впервые появился 18 сентября 2008 года, но неправильно ответил на последний вопрос. В тот же день, по условиям программы, он появился во второй раз, имея три подсказки “позвони другу”. Но вторая попытка тоже не была для Китано удачной: режиссер завалил 14-й вопрос.

В январе 2009 года Такеши Китано выиграл главный приз, став миллионером. В январе 2013-го звезда кино и телевидения пришел сыграть в четвертый раз. На этот раз Китано выиграл всего 100 тыс. иен. Также известно, что свой выигрыш он отдал на строительство четырех школ в республике Бенин, две из которых названы в честь режиссера.

