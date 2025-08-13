Як шоу Хто хоче стати мільйонером змінює життя: найцікавіші історії переможців

З 1 вересня о 19:00 на телеканалі ICTV2 стартує третій сезон культового шоу Хто хоче стати мільйонером?

Вже скоро ведучий, народний артист України Стас Боклан поставить гравцям перші запитання. Українці знову отримають шанс виграти мільйон завдяки своєму розуму, кмітливості та вмінню логічно мислити.

І поки ми чекаємо на прем’єру, пропонуємо згадати переможців Хто хоче стати мільйонером? з різних куточків світу. Серед них є вчителі, податкові інспектори, працівники банків, аналітики, звичайна садівниця і навіть всесвітньо відомий режисер. Як склалася доля тріумфаторів – найцікавіші історії читайте далі у матеріалі.

Зараз дивляться

Занадто самовпевнений податковий інспектор

32-річний Джон Карпентер став не тільки першим мільйонером в американському шоу, а й першим переможцем в історії усієї франшизи Хто хоче стати мільйонером?

19 листопада 1999 року він виграв омріяний мільйон, відповівши на усі запитання без жодної підказки. Якщо точніше, перед останнім запитанням він взяв підказку “зателефонуй другу” – це був батько Джона, якому той сказав: Хочу повідомити, що зараз виграю мільйон доларів.

Ця фраза Карпентера, який працював звичайним податковим агентом, вразила глядачів в студії і перед екраном, саме через неї Джон здобув імідж “занадто самовпевненої людини”. Але якщо він чітко знав відповідь на запитання і вирішив поділитися новиною з татом, то хіба його вчинок вже такий занадто впевнений?

Відразу після виграшу Карпентер хотів залишити роботу, але передумав. Сплатив податки і заявив, що має зовсім не ті гроші, на які можна жити і не думати про заробіток. Зізнавався, що на нього несподівано вплинула слава: Джон знімався в епізодах деяких серіалів в ролі самого себе, став героєм багатьох шоу, написав книгу, ще кілька разів вигравав значно менші суми в аналогічних шоу.

Садівниця-інтелектуалка, яка змінила життя завдяки шоу

Джудіт Кеппел стала першою британкою, яка у 2000 році виграла мільйон в британському шоу. На той момент Джудіт працювала звичайною садівницею, їй було 58 років, і хоча за її плечами було два розлучення, троє дорослих дітей, лікування від алкоголізму і туманні перспективи, вона вірила у свою вдачу.

Щоб додзвонитися до телевікторини і запропонувати свою кандидатуру, вона витратила аж 100 фунтів: Джудіт телефонувала більше 50 разів, і навіть телеоператор нагадав, що вона втрачає гроші.

Але жінка робила своє – і виграла! Цікаво, що в останньому запитанні на мільйон йшлося про британських королів, і Кеппел дала правильну відповідь, адже сама має непросте коріння і доводиться дальньою родичкою королеві Камілі. Потім вона брала участь в іншому шоу BBC Eggheads, де також був грошовий приз. Нещодавно, після свого 80-річчя, Джудіт завершила телекар’єру.

Майор Кашель і його шахрайська схема

У 2001 році в Британії у крісло гравця сів майор Чарльз Інгрем: він чітко і правильно відповів на всі запитання, вигравши мільйон. Але потім під час монтажу випуску режисери помітили, що перед відповіддю Інгрема було чути кашель: хтось з залу наче підказує йому правильну відповідь. Було відкрито справу, за результатами якої майора звинувати у шахрайстві.

Дійсно, він мав спільника і дружину, які на правильній відповіді кашляли. Інгрем залишився без омріяного мільйона, усі учасники схеми отримали невеликі умовні терміни, але ніхто з них своєї провини не визнав.

Скандал набув великого розголосу, що загалом пішло на користь шоу. Про Майора Кашля, як його назвали у пресі, написали п’єсу, зняли серіал Вікторина, і його історія мала наслідки. Сам Інгрем й надалі ходив по різних шоу і телепроєктах, був помічений у дрібному шахрайстві зі страховими полісами.

Мільйонер, що довго готувався до перемоги

У 2005 році гравець Мартін Флад переміг в австралійській програмі Хто хоче стати мільйонером? На той момент він працював IT-аналітиком у банку, але коли він відповідав на останнє запитання, хтось у залі закашляв.

Саме цей факт дав привід глядачам написати у редакцію шоу, щоб перевірити чесність Флада. І отут розкрилося найцікавіше! Виявляється, Мартін Флад мав амбіції виграти мільйон: чоловік дивився і аналізував різні випуски, тренував свою пам’ять, а також займався самоосвітою, дізнаючись цікаві факти в різних галузях.

Насправді Мартін зробив серйозну роботу, і його перемога була здобута чесним шляхом. Але цікаво, що люди цього чесного переможця порівняли з шахраєм Майором Кашлем!

Відомий режисер Такеші Кітано грав чотири рази

У Японії ця гра дуже популярна, там грають не тільки інтелектуали, а також відомі люди і навіть діти. Славетний актор і режисер, ведучий і письменник Такеші Кітано чотири рази сідав у крісло гравця.

На шоу він уперше з’явився 18 вересня 2008 року, але неправильно відповів на останнє запитання. В той же день, за умовами програми, він з’явився вдруге, маючи три підказки “зателефонуй другу”. Але друга спроба теж не була для Кітано вдалою: режисер завалив 14-е запитання.

У січні 2009 року Такеші Кітано виграв головний приз, ставши мільйонером. У січні 2013-го зірка кіно і телебачення прийшов зіграти вчетверте. Цього разу Кітано виграв лише 100 тис. єн. Також відомо, що свій виграш він віддав на будівництво чотирьох шкіл в республіці Бенін, дві з яких названі на честь режисера.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.