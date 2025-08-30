На фоне скандала с участием певицы Насти Каменских, выступающей под псевдонимом NK, ювелирная компания Золотой Век досрочно завершила рекламную кампанию с ее участием.

Об этом сообщается на страницах ювелирного бренда в социальных сетях.

Золотой век прекратил сотрудничество с Настей Каменских

– Опираясь на ценности и принципы компании Золотой Век, мы приняли решение досрочно завершить рекламную кампанию с певицей NK (Настей Каменских), которая была лицом бренда с 2021 года, – говорится в сообщении.

В компании добавили, что намерены “открыть новую страницу в коммуникации с клиентами”, а их команда уже работает над новой креативной концепцией.

Обновленную рекламную кампанию пообещали выпустить уже в этом году.

Пользователи в социальных сетях поддержали решение бренда:

Ой, ну наконец-то, потому что уже в метро ездить не хотелось из-за этой рекламы;

Наконец-то;

Хорошее решение! Полностью поддерживаю;

Давно пора. Человека нет в стране, а она является лицом бренда.

Скандал с Каменских: что известно

Компания не назвала причину своего решения, но ранее певицу NK раскритиковали в социальных сетях за концерт в США, где она исполняла песни на русском языке, которые ранее перевела на украинский язык.

Также она заявила, что “неважно, на каком языке мы говорим”. Скандальное заявление Каменских сделала на концерте в Майами.

– Неважно, какого цвета у тебя кожа. Неважно, на каком языке ты говоришь. Есть один язык, который понимают все. Вы знаете, что это? Это любовь. Какое самое главное чувство в мире? Любовь. Правда, Майами? – сказала Настя со сцены.

Отметим, что после полномасштабного вторжения РФ в одном из интервью Настя Каменских заявляла, что не будет петь свои песни на русском языке. Однако через два года заявила, что будет исполнять их для тех, “кто поддерживает нашу страну, но не понимает наш язык”.

