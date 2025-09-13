Ежегодно во вторую субботу сентября отмечают День украинского кино. В этом году он пришелся на 13 сентября.

Украинское кино обычно ассоциируется только с несколькими известными именами или фильмами, но его вклад и масштаб значительно шире.

Еще в 1920-х годах украинские режиссеры закладывали основы нового киномышления, ломая клише, экспериментируя с монтажом, визуальными образами, ритмом и языком кино. И именно эти приемы позже активно перенимали в мире – от французской Новой волны до режиссеров в Голливуде.

Дзыга Вертов, Александр Довженко, Сергей Параджанов и Кира Муратова – это мастера своего дела, которые не просто создавали кино, но и опережали время.

Их фильмы были сложными, часто неудобными для режима или зрителя, но именно в этом и заключалась их сила. Они доказывали: кино может быть поэзией, философией, экспериментом, визуальным шоком и протестом.

Факты ICTV рассказывают о новаторских техниках украинских режиссеров, которые опередили Голливуд и мировой кинематограф.

Дзига Вертов: новатор киномонтажа

Одним из новаторов киномонтажа считается Дзига Вертов – режиссер и теоретик кино, чье творчество тесно связано с Украиной. Несмотря на то, что он по национальности еврей, родившийся в Польше, его считают представителем “украинского Возрождения” в кинематографе благодаря работе в Украине и созданию первого украинского звукового документального фильма Энтузиазм: Симфония Донбасса.

В 1920-х годах советские власти подвергли Вертова резкой критике за “формализм”, после чего он обратился к Одесской киностудии ВУФКУ, которая поддержала его кинозамысел, отвергнутый Москвой. Его лента Человек с киноаппаратом 1929 года, снятая в Одессе, Киеве и Харькове, стала настоящей революцией монтажа.

Вертов также положил начало импровизационному подходу к созданию документальных фильмов, который впоследствии сформировался в стиль кино cinéma vérité (киноправда). Он экспериментировал со всеми техниками монтажа: от двойной экспозиции, замедленной съемки, экспериментов с темпоритмом до очень крупных планов, ускорения движения и сопоставления кадров.

Поиски киноязыка Вертовым повлияли на французский авангард 1930-х и Новую волну. Французские кинематографисты, в частности Жан Виго, Жермен Дюлак, Рене Клер и Жан-Люк Годар, воспринимали это как доказательство того, что кино может быть самостоятельным искусством, а не театром, снятым на камеру.

Жан Виго в эссе О документальном кино писал, что Вертов открыл путь к “правде жизни” через монтаж. Заметно, что Годар, в частности в фильме На последнем дыхании, создавал монтаж под влиянием Вертова – речь идет о приеме фрагментарного монтажа или джамп-ката, а также нарушении классической драматургии.

В книге Джереми Хикса его называют ключевым художником, повлиявшим на режиссеров от Сергея Эйзенштейна до Жана-Люка Годара. Американский режиссер Годфри Реджио как-то сказал, что свой фильм Коянискаци он воспринимал как диалог с фильмом Человек с киноаппаратом, хотя говорил, что Вертов не является его режиссером.

Поэтика кадра Александра Довженко

Александр Довженко в своих фильмах экспериментировал с поисками монтажа и ритма, трансформируя их в символическое и поэтическое пространство. Ярким примером является его фильм Земля 1930 года, где поле, солнце и колоски становятся живыми участниками истории.

Земля является заключительной частью трилогии, в которую входят фильмы Звенигора и Арсенал. И она является самым выдающимся произведением Довженко, посвященным природе, земле и тем, кто на ней трудится и чья жизнь неразрывно связана с ней.

Через сопоставление умирающего старика (конец жизни, конец цикла) и маленьких детей (начало) сразу проявляется отношение крестьян к этому миру и его устройству. То, что они едят яблоки, разбросанные на траве, еще больше подчеркивает ощущение непрерывного цикла рождения, роста и смерти. Это касается и известного кадра женщины с подсолнухом, в котором композиция делает их почти графически смежными по всему кадру.

– Книги и фильмы о нашей правде, о нашем народе должны трещать от ужаса, страданий, гнева и неслыханной силы человеческого духа, – писал Довженко в Дневнике.

Творчество Довженко оказало значительное влияние на мировое кино, в частности на творчество японского режиссера Акиры Куросавы.

Как отмечал Брайан Дана Кемп в статье Военная пропаганда Куросавы: Самые красивые, японский режиссер вдохновлялся культовыми фильмами эпохи немого кино Эйзенштейна и Довженко и решил создать свой фильм в полудокументальном стиле с соцреализмом, который был отличительной чертой его стиля в послевоенные годы.

Режиссер Андрей Тарковский в своей книге Скульптура времени ставил Довженко в один ряд с Кэндзи Мидзогути и Чарли Чаплином, подчеркивая его умение создавать “великие духовные сокровища” и “особую красоту, которая подвластна только поэзии”.

Психологическая глубина в фильмах Муратовой

Кира Муратова была одной из самых выдающихся украинских кинорежиссеров, чье творчество отличалось инновационным подходом к киноязыку.

Ее фильмы, такие как Короткие встречи и Долгие проводы, демонстрируют сложные психологические портреты персонажей, где реальность часто переплетается с фантазией: она сочетала внешние действия с внутренним миром персонажей. Муратова создавала экспериментальное кино с психологической глубиной и уникальным стилем.

Советский режим регулярно подвергал цензуре ее работы, а интерес Муратовой к исследованию отношений и чувств осуждали как “буржуазный”. Ее фильмы не отправляли на международные кинофестивали. Только в возрасте 50 лет – во второй половине 1980-х – работы режиссера начали показывать за рубежом: сначала на женском кинофоруме в Кретее, а затем на Берлинале, Локарно, Венеции и Каннах.

Творчество Муратовой оказало значительное влияние на развитие артхаусного кино. Киновед Дина Йорданова указывает на прямую связь кинематографических средств у сербского режиссера Эмира Кустурицы, который в своей картине Черная кошка, белый кот использовал приемы, подобные тем, что были в ленте Муратовой 1978 года Познавая белый свет.

Речь идет о ярких цветах; структурировании сцен по вертикальной оси; сценах, где главные герои находятся на открытом пространстве среди кучи бытовых предметов, которые обычно видны в помещении и т. д. Более того, она отмечает, что можно утверждать о влиянии и переосмыслении сцен из фильма Муратовой и в других фильмах Кустурицы Папа в командировке (1985) и Время цыган (1988).

Символика цветов Параджанова

Режиссер Сергей Параджанов родился в Тбилиси, но большую часть своей творческой жизни посвятил Украине. Он сам говорил: Я армянин, который родился в Тбилиси и сидел в российской тюрьме за украинский национализм. Параджанов называл Украину своей второй родиной.

– Не знаю, что меня ждет, но знаю, что хотел умереть в Украине, — говорил он.

Его фильм Тени забытых предков 1965 года стал знаковым для украинского кинематографа, отражая глубину и богатство украинской культуры. Режиссер вложил в это произведение не только профессиональный опыт, но и часть своей души.

В фильме он использовал кинематографические приемы, которые сделали его визуально неповторимым. Большое значение имел и цвет: насыщенные красный и желтый подчеркивали эмоциональные моменты, тогда как черно-белые сцены отражали трагические события. А этнографические элементы, такие как народные обряды и костюмы, придали фильму аутентичности и глубины.

Итальянский режиссер Микеланджело Антониони говорил, что лента Цвет граната Параджанова поражает своим совершенством красоты. Параджановым также восхищался американский кинорежиссер Фрэнсис Форд Коппола. А Жан-Люк Годар говорил, что “в храме кино есть образы, свет и реальность. Сергей Параджанов был мастером этого храма”.

Кинопроизведения Сергея Параджанова повлияли и вдохновили бесчисленное количество режиссеров и художников, но этот факт не всегда признается. Самым известным примером считается клип Леди Гаги на трек 911, вдохновленный Цветом граната.

Явным влиянием Параджанова можно назвать фильм Gabbeh иранского режиссера Мохсена Махмальбафа, который был показан в Каннах. Мотивы режиссера можно проследить и в американском триллере Клетка режиссера Тарсема Сингха.

В 2002 году братья Джоэл и Итан Коэны сняли рекламу для компании H&R Block, которая, по мнению Института Параджанова-Вартанова, была вдохновлена знаменитой сценой с книгами из фильма Цвет граната.

Украинское кино – это не только история, но и мощное наследие, которое сформировало язык мирового кинематографа. Художники открывали новые измерения искусства, которые вдохновляли и вдохновляют режиссеров во всем мире.

Можно с уверенностью сказать, что украинское кино в определенной степени опережало время, даже тогда, когда его пытались сломать цензура или безразличие. Сейчас же его самые большие проблемы – нехватка сильных сценариев, отсутствие надлежащего финансирования и “персонажи”, которые пытаются натянуть сову на кота, ничего не смысля в киноискусстве.

