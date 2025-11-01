Супермодель Хайди Клум снова удивила публику своим оригинальным образом на Хэллоуин — в этом году она появилась в костюме мифической Медузы Горгоны.

Так Хайди нарядилась для своей традиционной ежегодной вечеринки, которая состоялась 31 октября в Нью-Йорке.

Соответствующие фотографии Хайди Клум опубликовала в своем Instagram.

Хайди Клум в образе Медузы

52-летняя Клум предстала с подвижными змеями в волосах и длинным змеиным хвостом.

Ее муж Том Каулиц дополнил тему костюмом окаменевшего греческого воина, символизирующего легенду о тех, кто смотрел в глаза Медузе.

На красной дорожке модель активно позировала фотографам и даже шипела, добавляя зрелищности образу.

В своем Instagram Клум поделилась видео с надписью: “С Днем счастливого Гейдвину. Не смотрите слишком долго — а то окаменеете.

Ее муж, Том Каулиц, в шутку отметил, что, несмотря на «опасный» образ, считает костюм жены чрезвычайно привлекательным.

Сама Клум сказала, что ей нравится, как они выглядят вместе в паре.

За более чем 20 лет Хайди Клум завоевала славу королевы Хэллоуина благодаря своим экстравагантным перевоплощениям.

Среди ее самых известных образов — Бетти Буп (2002), Джессика Рэббит (2015) и Фиона из Шрека (2018).

В прошлом году она появилась в костюме инопланетянки вместе с мужем, который также поддержал тематику.

Кто такая Медуза Горгона

Медуза Горгона — одна из самых известных фигур древнегреческой мифологии.

Она была одной из трех сестер-горгон, но единственной смертной. По преданию, Медуза когда-то была прекрасной женщиной, служительницей храма Афины.

Однако богиня, разгневанная тем, что Посейдон соблазнил Медузу прямо в ее святилище, превратила девушку в чудовище со змеями вместо волос.

Ее взгляд обладал ужасной силой — каждый, кто встречался с ней глазами, мгновенно окаменевал.

В конце концов, герой Персей, воспользовавшись зеркальным щитом Афины, сумел отрубить Медузе голову, не взглянув на нее напрямую.

