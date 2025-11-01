Хайди Клум перевоплотилась в Медузу Горгону на Хэллоуин 2025
Супермодель Хайди Клум снова удивила публику своим оригинальным образом на Хэллоуин — в этом году она появилась в костюме мифической Медузы Горгоны.
Так Хайди нарядилась для своей традиционной ежегодной вечеринки, которая состоялась 31 октября в Нью-Йорке.
Соответствующие фотографии Хайди Клум опубликовала в своем Instagram.
Хайди Клум в образе Медузы
52-летняя Клум предстала с подвижными змеями в волосах и длинным змеиным хвостом.
Ее муж Том Каулиц дополнил тему костюмом окаменевшего греческого воина, символизирующего легенду о тех, кто смотрел в глаза Медузе.
На красной дорожке модель активно позировала фотографам и даже шипела, добавляя зрелищности образу.
В своем Instagram Клум поделилась видео с надписью: “С Днем счастливого Гейдвину. Не смотрите слишком долго — а то окаменеете.
Ее муж, Том Каулиц, в шутку отметил, что, несмотря на «опасный» образ, считает костюм жены чрезвычайно привлекательным.
Сама Клум сказала, что ей нравится, как они выглядят вместе в паре.
За более чем 20 лет Хайди Клум завоевала славу королевы Хэллоуина благодаря своим экстравагантным перевоплощениям.
Среди ее самых известных образов — Бетти Буп (2002), Джессика Рэббит (2015) и Фиона из Шрека (2018).
В прошлом году она появилась в костюме инопланетянки вместе с мужем, который также поддержал тематику.
Кто такая Медуза Горгона
Медуза Горгона — одна из самых известных фигур древнегреческой мифологии.
Она была одной из трех сестер-горгон, но единственной смертной. По преданию, Медуза когда-то была прекрасной женщиной, служительницей храма Афины.
Однако богиня, разгневанная тем, что Посейдон соблазнил Медузу прямо в ее святилище, превратила девушку в чудовище со змеями вместо волос.
Ее взгляд обладал ужасной силой — каждый, кто встречался с ней глазами, мгновенно окаменевал.
В конце концов, герой Персей, воспользовавшись зеркальным щитом Афины, сумел отрубить Медузе голову, не взглянув на нее напрямую.