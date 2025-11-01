Гайді Клум перевтілилася на Медузу Горгону на Геловін 2025
Супермодель Гайді Клум знову здивувала публіку своїм оригінальним образом на Хелловін — цього року вона з’явилася у костюмі міфічної Медузи Горгони.
Так Гайді вбралася для своєї традиційної щорічної вечірки, яка відбулася 31 жовтня у Нью-Йорку.
Відповідні світлини Гайді Клум опублікувала у своєму Instagram.
Гайді Клум в образі Медузи
52-річна Клум постала з рухомими зміями у волоссі та довгим зміїним хвостом.
Її чоловік Том Кауліц доповнив тему костюмом скам’янілого грецького воїна, що символізує легенду про тих, хто дивився в очі Медузі.
На червоній доріжці модель активно позувала фотографам і навіть шипіла, додаючи видовищності образу.
У своєму Instagram Клум поділилася відео з написом: “З Днем щасливого Гейдівіну. Не дивіться занадто довго — бо скам’янієте.
Її чоловік, Том Кауліц жартома зазначив, що попри “небезпечний” образ, вважає костюм дружини надзвичайно привабливим.
Сама Клум сказала, що їй подобається, як вони виглядають разом у парі.
Протягом понад 20 років Гайді Клум здобула славу королеви Геловіну завдяки своїм екстравагантним перевтіленням.
Серед її найвідоміших образів — Бетті Буп (2002), Джессіка Реббіт (2015) та Фіона зі Шрека (2018).
Минулого року вона з’явилася у костюмі інопланетянки разом із чоловіком, який також підтримав тематику.
Хто така Медуза Горгона
Медуза Горгона — одна з найвідоміших постатей давньогрецької міфології.
Вона була однією з трьох сестер-горгон, але єдиною смертною. За переказами, Медуза колись була прекрасною жінкою, служителькою храму Афіни.
Однак богиня, розгнівана тим, що Посейдон спокусив Медузу просто в її святині, перетворила дівчину на чудовисько зі зміями замість волосся.
Її погляд мав жахливу силу — кожен, хто зустрічався з нею очима, миттєво кам’янів.
Зрештою, герой Персей, використавши дзеркальний щит Афіни, зумів відтяти Медузі голову, не поглянувши на неї напряму.