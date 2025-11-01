Супермодель Гайді Клум знову здивувала публіку своїм оригінальним образом на Хелловін — цього року вона з’явилася у костюмі міфічної Медузи Горгони.

Так Гайді вбралася для своєї традиційної щорічної вечірки, яка відбулася 31 жовтня у Нью-Йорку.

Відповідні світлини Гайді Клум опублікувала у своєму Instagram.

Гайді Клум в образі Медузи

52-річна Клум постала з рухомими зміями у волоссі та довгим зміїним хвостом.

Її чоловік Том Кауліц доповнив тему костюмом скам’янілого грецького воїна, що символізує легенду про тих, хто дивився в очі Медузі.

На червоній доріжці модель активно позувала фотографам і навіть шипіла, додаючи видовищності образу.

У своєму Instagram Клум поділилася відео з написом: “З Днем щасливого Гейдівіну. Не дивіться занадто довго — бо скам’янієте.

Її чоловік, Том Кауліц жартома зазначив, що попри “небезпечний” образ, вважає костюм дружини надзвичайно привабливим.

Сама Клум сказала, що їй подобається, як вони виглядають разом у парі.

Протягом понад 20 років Гайді Клум здобула славу королеви Геловіну завдяки своїм екстравагантним перевтіленням.

Серед її найвідоміших образів — Бетті Буп (2002), Джессіка Реббіт (2015) та Фіона зі Шрека (2018).

Минулого року вона з’явилася у костюмі інопланетянки разом із чоловіком, який також підтримав тематику.

Хто така Медуза Горгона

Медуза Горгона — одна з найвідоміших постатей давньогрецької міфології.

Вона була однією з трьох сестер-горгон, але єдиною смертною. За переказами, Медуза колись була прекрасною жінкою, служителькою храму Афіни.

Однак богиня, розгнівана тим, що Посейдон спокусив Медузу просто в її святині, перетворила дівчину на чудовисько зі зміями замість волосся.

Її погляд мав жахливу силу — кожен, хто зустрічався з нею очима, миттєво кам’янів.

Зрештою, герой Персей, використавши дзеркальний щит Афіни, зумів відтяти Медузі голову, не поглянувши на неї напряму.

