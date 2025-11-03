Моя любовь: Дженнифер Энистон публично призналась в любви новому избраннику
Звезда сериала Друзья Дженнифер Энистон официально подтвердила отношения со своим бойфрендом Джимом Кертисом, впервые опубликовав совместное фото в Instagram.
Дженнифер Энистон подтвердила роман
56-летняя знаменитость поздравила Кертиса с днем рождения, распространив черно-белый снимок, на котором она обнимает его сзади.
– С днем рождения, моя любовь. Ценю, – подписала фото Дженнифер, добавив эмодзи в виде сердца.
Джим Кертис на шесть лет моложе Энистон. Он называет себя специалистом по гипнозу и личностному развитию. В сети мужчина известен как “гуру любви”.
Отношения Энистон с Кертисом
Впервые об их романе заговорили в июле, когда пару сфотографировали на Майорке в Испании вместе с другом актрисы – Джейсоном Бейтманом.
В августе влюбленные посетили двойной ужин с Кортни Кокс и ее бойфрендом Джонни Макдеем, а уже в сентябре их видели во время прогулки в Нью-Йорке.
До отношений с Кертисом Дженнифер Энистон была дважды замужем – за Брэдом Питтом и Джастином Теру.
Джим Кертис также разведен. Вместе с бывшей женой Рэйчел Наполитано он воспитывает сына-подростка, которого зовут Эйден.