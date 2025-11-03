Звезда сериала Друзья Дженнифер Энистон официально подтвердила отношения со своим бойфрендом Джимом Кертисом, впервые опубликовав совместное фото в Instagram.

Дженнифер Энистон подтвердила роман

56-летняя знаменитость поздравила Кертиса с днем рождения, распространив черно-белый снимок, на котором она обнимает его сзади.

– С днем рождения, моя любовь. Ценю, – подписала фото Дженнифер, добавив эмодзи в виде сердца.

Джим Кертис на шесть лет моложе Энистон. Он называет себя специалистом по гипнозу и личностному развитию. В сети мужчина известен как “гуру любви”.

Сейчас смотрят

Отношения Энистон с Кертисом

Впервые об их романе заговорили в июле, когда пару сфотографировали на Майорке в Испании вместе с другом актрисы – Джейсоном Бейтманом.

В августе влюбленные посетили двойной ужин с Кортни Кокс и ее бойфрендом Джонни Макдеем, а уже в сентябре их видели во время прогулки в Нью-Йорке.

До отношений с Кертисом Дженнифер Энистон была дважды замужем – за Брэдом Питтом и Джастином Теру.

Джим Кертис также разведен. Вместе с бывшей женой Рэйчел Наполитано он воспитывает сына-подростка, которого зовут Эйден.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.