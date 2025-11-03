Зірка серіалу Друзі Дженніфер Еністон офіційно підтвердила стосунки зі своїм бойфрендом Джимом Кертісом, уперше опублікувавши спільне фото в Instagram.

Дженніфер Еністон підтвердила роман

56-річна знаменитість привітала Кертіса з днем народження, поширивши чорно-білий знімок, на якому вона обіймає його ззаду.

– З днем народження, моя любов. Ціную, – підписала фото Дженніфер, додавши емодзі у вигляді серця.

Джим Кертіс на шість років молодший за Еністон. Він називає себе фахівцем із гіпнозу та особистісного розвитку. У мережі чоловік відомий як “гуру любові”.

Стосунки Еністон із Кертісом

Уперше про їхній роман заговорили в липні, коли пару сфотографували на Мальорці в Іспанії разом із другом акторки – Джейсоном Бейтманом.

У серпні закохані відвідали подвійну вечерю з Кортні Кокс і її бойфрендом Джонні Макдейдом, а вже у вересні їх бачили під час прогулянки в Нью-Йорку.

До стосунків із Кертісом Дженніфер Еністон була двічі заміжня – за Бредом Піттом і Джастіном Теру.

Джим Кертіс також розлучений. Разом із колишньою дружиною Рейчел Наполітано він виховує сина-підлітка, якого звати Ейден.

