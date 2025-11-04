Английский актер Джонатан Бейли возглавил рейтинг Самых сексуальных мужчин года по версии журнала People.

Издание назвало 37-летнего актера, известного по сериалу Бриджертоны, самым привлекательным и харизматичным среди современных звезд.

Официальное объявление состоялось во время вечернего шоу с Джимми Фэллоном.

Джонатан Бэйли – самый сексуальный мужчина года

Актер поразил читателей и редакторов People своим врожденным обаянием, остроумием и мастерской игрой.

В интервью Бейли признался, что воспринимает звание с удивлением и юмором.

– Это большая честь, и мне очень приятно. В то же время все это кажется совершенно абсурдным, – прокомментировал титул победитель рейтинга.

Джонатан Бейли получил международное признание после роли лорда Энтони в «Бриджертонах», которая принесла ему популярность и любовь зрителей.

Позже он получил номинацию на Эмми за драматический сериал Путешественники, а в 2024 году снялся в фильме-мюзикле Злая: Сказка о ведьме Запада в роли принца Фиеро.

Также актер появился в фильме Мир Юрского периода: Возрождение вместе со Скарлетт Йоханссон, где их дуэт привлек внимание фанатов.

Бейли является открытым геем и неоднократно подчеркивал, что стремится видеть в кино более честную репрезентацию различных историй и персонажей.

Напомним, в предыдущие годы обладателями титула от People становились Патрик Дэмпси, Джон Ледженд, Ченнинг Татум, Райан Рейнольдс, Дуэйн “Скала” Джонсон, Дензел Вашингтон, Дэвид Бекхэм и Мэттью Макконахи.

