Зірка Бріджертонів Джонатан Бейлі очолив рейтинг найсексуальніших чоловіків
Англійський актор Джонатан Бейлі очолив рейтинг Найсексуальніших чоловіків року за версією журналу People.
Видання назвало 37-річного актора, відомого за серіалом Бріджертони, найпривабливішим і найхаризматичнішим серед сучасних зірок.
Офіційне оголошення відбулося під час вечірнього шоу з Джиммі Феллоном.
Джонатан Бейлі – найсексуальніший чоловік року
Актор вразив читачів і редакторів People своєю природною чарівністю, дотепністю й майстерною грою.
В інтервʼю Бейлі зізнався, що сприймає звання з подивом і гумором.
– Це велика честь, і мені надзвичайно приємно. Водночас усе це здається абсолютно абсурдним, – прокоментував титул переможець рейтингу.
Джонатан Бейлі здобув міжнародне визнання після ролі лорда Ентоні у Бріджертонах, яка принесла йому популярність і любов глядачів.
Пізніше він отримав номінацію на Еммі за драматичний серіал Подорожні, а у 2024 році знявся у фільмі-мюзиклі Wicked: Чародійка у ролі принца Фієро.
Також актор з’явився у стрічці Світ Юрського періоду: Відродження разом зі Скарлетт Йоганссон, де їхній дует привернув увагу фанатів.
Бейлі є відкритим геєм і неодноразово наголошував, що прагне бачити у кіно більш чесну репрезентацію різних історій і персонажів.
Нагадаємо, у попередні роки володарями титулу від People ставали Патрік Демпсі, Джон Ледженд, Ченнінг Татум, Раян Рейнольдс, Двейн “Скеля” Джонсон, Дензел Вашингтон, Девід Бекхем і Метью Макконагі.