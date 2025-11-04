Англійський актор Джонатан Бейлі очолив рейтинг Найсексуальніших чоловіків року за версією журналу People.

Видання назвало 37-річного актора, відомого за серіалом Бріджертони, найпривабливішим і найхаризматичнішим серед сучасних зірок.

Офіційне оголошення відбулося під час вечірнього шоу з Джиммі Феллоном.

Актор вразив читачів і редакторів People своєю природною чарівністю, дотепністю й майстерною грою.

В інтервʼю Бейлі зізнався, що сприймає звання з подивом і гумором.

– Це велика честь, і мені надзвичайно приємно. Водночас усе це здається абсолютно абсурдним, – прокоментував титул переможець рейтингу.

Джонатан Бейлі здобув міжнародне визнання після ролі лорда Ентоні у Бріджертонах, яка принесла йому популярність і любов глядачів.

Пізніше він отримав номінацію на Еммі за драматичний серіал Подорожні, а у 2024 році знявся у фільмі-мюзиклі Wicked: Чародійка у ролі принца Фієро.

Також актор з’явився у стрічці Світ Юрського періоду: Відродження разом зі Скарлетт Йоганссон, де їхній дует привернув увагу фанатів.

Бейлі є відкритим геєм і неодноразово наголошував, що прагне бачити у кіно більш чесну репрезентацію різних історій і персонажів.

Нагадаємо, у попередні роки володарями титулу від People ставали Патрік Демпсі, Джон Ледженд, Ченнінг Татум, Раян Рейнольдс, Двейн “Скеля” Джонсон, Дензел Вашингтон, Девід Бекхем і Метью Макконагі.

