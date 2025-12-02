Виктор Павлик высказался об отношениях со своей бывшей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой. Артист признался, поздравлял ли он бывшую с замужеством.

Павлик о замужестве Созаевой

Певец отметил, что Созаева во второй раз вышла замуж несколько лет назад. По словам Павлика, он рад за Ларису, хотя и не поздравлял ее с изменениями в личной жизни.

— Я не поздравлял, не писал сообщения, не контактировал. Слава Богу, что она нашла себе спутника жизни. Это приятно! Мне спокойнее так на душе, чем если бы она оставалась одинокой. Я рад за нее. Рад, что так сложилось. Дай Бог им здоровья, — сказал артист.

Павлик заверил, что между ней и Созаевой нет никакого негатива, однако сейчас они не поддерживают общение.

Сейчас смотрят

— Я очень уважаю ее и, конечно, ценю наши прожитые годы, нашего общего сына Павла, который в лучшем мире. Абсолютно никакого негатива между нами нет. Мы просто не общаемся. Не то, чтобы специально. У меня на душе все хорошо, все спокойно. Мы, что смогли, сделали, — добавил певец.

Напомним, о замужестве Ларисы Созаевой стало известно в сентябре этого года. Избранником танцовщицы стал мужчина по имени Константин. Они нашли друг друга в приложении для знакомств Tinder, а брак заключили в Дії. Пышных торжеств пара не устраивала.

Лариса Созаева – третья официальная жена певца Виктора Павлика. Они прожили вместе около 20 лет. Танцовщица родила артисту сына Павла, который умер в 2020 году от рака.

Фото: Виктор Павлик

Источник : Люкс ФМ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.