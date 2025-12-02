Віктор Павлік висловився про стосунки зі своєю ексдружиною, танцівницею Ларисою Созаєвою. Артист зізнався, чи вітав колишню із заміжжям.

Павлік про заміжжя Созаєвої

Співак зазначив, що Созаєва вдруге вийшла заміж кілька років тому. За словами Павліка, він радий за Ларису, хоч і не вітав її зі змінами в особистому житті.

– Я не вітав, не писав повідомлення, не контактував. Слава Богу, що вона знайшла собі супутника в житті. Це приємно! Мені спокійніше так на душі, аніж щоб вона залишалась самотньою. Я радий за неї. Тішуся, що так є. Дай Бог їм здоров’я, – сказав артист.

Павлік запевнив, що між нею та Созаєвою немає жодного негативу, однак зараз вони не підтримують спілкування.

Зараз дивляться

– Я дуже поважаю її і, звичайно, ціную наші прожиті роки, нашого спільного сина Павла, який в кращому світі. Абсолютно негативу жодного між нами немає. Ми просто не спілкуємося. Не те, що спеціально. У мене на душі все добре, все спокійно. Ми, що змогли, зробили, – додав співак.

Нагадаємо, про заміжжя Лариси Созаєвої стало відомо у вересні цього року. Обранцем танцівниці став чоловік на ім’я Костянтин. Вони знайшли одне на одного в застосунку для знайомств Tinder, а шлюб уклали в Дії. Пишних святкувань пара не влаштовувала.

Лариса Созаєва – третя офіційна дружина співака Віктора Павліка. Вони прожили разом близько 20 років. Танцівниця народила артисту сина Павла, який помер у 2020 році через онкологію.

Фото: Віктор Павлік

Джерело : Люкс ФМ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.