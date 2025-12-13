Шестнадцатый выпуск кулинарного проекта МастерШеф-16 стал одним из самых сложных за весь сезон.

Это последний выпуск, в котором любители соревновались в фартуках — следующим этапом для них станут долгожданные белые кители.

Неделя оказалась сложной не только в кулинарном плане, но и морально изматывающей: никто из участников не хотел покидать проект за шаг до финала.

Как проходило шоу и кто покинул МастерШеф-16 в 16-м выпуске — читайте на STB.UA.

Как прошёл 16-й выпуск МастерШеф-16 от 13.12.2025

Первый конкурс недели проходил в праздничной рождественской атмосфере: кухня МастерШеф была украшена ёлками и традиционными украинскими декорациями.

Однако судьи сразу дали понять — несмотря на праздничное настроение, участников ждало сложное задание.

Без дополнительных объяснений любители вытянули номера из мешочка, после чего судьи попросили их встать возле своих коробок-загадок.

Когда участники подняли коробки, внутри они обнаружили пустоту. Затем всех попросили покинуть кухню, кроме того, кто вытянул номер один. Им стал Евгений.

Именно ему судьи объяснили условия первого конкурса под названием Тайный Санта.

По правилам, каждый участник вытягивал имя своего соперника и становился для него Тайным Сантой: необходимо было выбрать 12 любых продуктов и положить их под коробку коллеги.

Из этих ингредиентов любители должны были за час приготовить основное новогоднее блюдо.

Распределение Тайных Сант было таким:

Евгений — Дарью

Сашко — Еву

Виктория — Галину

Дарья — Евгения

Ева — Викторию

Галина — Александра

Александр — Сашка

После того как все “подарки” оказались под коробками, судьи объявили дополнительное условие: если участник с первой попытки угадает, кто его Тайный Санта, он сможет заменить любые три продукта.

С этим заданием справились только Галина и Дарья.

Блюда оценивали судьи по рейтингу — от лучшего до худшего. Именно этот рейтинг определял преимущества во втором конкурсе, а участники, занявшие последние два места, автоматически получали чёрный фартук.

После первого конкурса рейтинг выглядел так:

Виктория

Александр

Сашко

Ева

Дарья

Евгений

Галина

По результатам испытания чёрные фартуки получили Галина и Евгений.

Во втором конкурсе Кулинарная Украина участников ждала большая гастрономическая карта Украины, разделённая на области. Каждый регион обозначался характерным продуктом, ассоциирующимся с этой местностью.

Задачей любителей было создать одно блюдо традиционной украинской кухни, которое гармонично вписывалось бы в меню современного украинского ресторана.

Участники выбирали три ингредиента с продуктовой карты Украины, соблюдая очередность, определённую рейтингом первого конкурса.

Лучше всех с вторым испытанием справилась Галина, поэтому судьи отдали ей белый фартук к Битве чёрных. Худшие результаты показали Александр, Дарья и Ева.

Кто покинул МастерШеф-16 в 16-м выпуске от 13.12.2025

Последняя Битва чёрных фартуков сезона стала настоящим испытанием на внимательность и технику.

Судьи предупредили: участников ждёт мастер-класс чрезвычайной сложности с высоким риском ошибки.

Под коробкой-загадкой скрывалось блюдо, которое нужно было воспроизвести. На первый взгляд — обычный завтрак: сосиски, яичница и поджаренный хлеб.

Однако после дегустации стало понятно, что это сложный десерт, замаскированный под классический утренний приём пищи.

Мастер-класс проводил финалист МастерШефа, профессионал и победитель МастерШеф. Битва сезонов — шеф-повар с уникальным стилем Александр Цвигун.

По правилам, он готовил блюдо, а участники повторяли каждый шаг параллельно. Тот, чья работа наименее соответствовала оригиналу, терял шанс получить белый китель. На выполнение задания любителям дали два часа.

Хуже всех с испытанием справился Александр. Именно поэтому в 16-м выпуске МастерШеф-16 от 13 декабря 2025 года проект покинул Александр Карпусь.

Александр — эксперт в культуре напитков. Имеет домашнюю коллекцию алкоголя более 2 тыс. бутылок.

На МастерШеф пришёл с желанием доказать, что понимание ингредиентов не имеет границ. Бармен может приготовить блюдо не хуже шефа — главное любить процесс, чувствовать баланс и не бояться экспериментировать.

