В 15-м выпуске МастерШеф-16 на СТБ любители оказались в условиях, где важно было не только кулинарное мастерство, но и стратегическое мышление. Судьи подчеркнули, что на этой неделе участники должны не просто готовить, а просчитывать шаги соперников и принимать рискованные решения.

Как прошел 15 выпуск и кто покинул МастерШеф-16, сообщает телеканал STB.UA.

Как прошел 15-й выпуск МастерШеф-16 от 6 декабря

“Главная проверка этого конкурса – ваше стратегическое мышление”, – объявили судьи на старте первой задачи.

Первый конкурс прошел в командном формате. Синие и красные должны были создать по одному основному блюду, но условия были необычными. Команды получили разные роли:

Красные формировали тройки из ингредиентов.

Синие решали, какую тройку забрать себе, а какую отдать соперникам.

Именно стратегический выбор “синих” влиял на то, с чем будут работать обе команды.

Всего было пять раундов выбора, каждые 10 минут. После них у каждой команды было по 15 ингредиентов, и все нужно было обязательно использовать в одной порции блюда. Судьи не зря предупредили: “Главная сложность — не обмануть самих себя”.

Для выполнения задания участники получили 1,5 часа.

Победила синяя команда, а шеф-нож достался Дарье. Черные фартуки получили Галина и Ева.

Второй конкурс стал особенным. Судьи пригласили на кухню близких и родных любителей, ведь участники уже приближаются к финалу. Задача классическая: готовят родные, а любители руководят с балкона. Темой стали блюда, которые имеют особый смысл в их личных историях – рецепты, в которые вложены память, любовь и символические моменты.

Хуже всех справились Евгений и Гарик — они тоже получили черные фартуки.

Кто покинул МастерШеф-16 в 15 выпуске

– Чтобы сегодня готовить, вам придется побороть волнение в очень стрессовых условиях, – предупредили судьи перед Битвой черных.

Галине, Еве, Гарику и Евгению надели фитнес-браслеты для отслеживания пульса. Если он превышал норму, участник должен был отправиться в “антистрессовую комнату” и вернуться только после стабилизации. Судьи объяснили: “Мы готовим вас к реалиям профессиональной кухни, где стресс — неотъемлемая часть процесса”.

Поддерживал участников психолог и участник Мастер-Шеф-14 Владислав Захаров.

Черных фартуков также ждали коробки-загадки с одинаковыми продуктами. Задача – выбрать минимум три ингредиента и создать основное блюдо или десерт ресторанного уровня.

По результатам Битвы черных МастерШеф-16 в 15-м выпуске покинул Гарик Носач.

Гарику 35 лет и он из Тарту, Эстония. Он последние 10 лет работал в сфере финансовых технологий, занимая должности от службы поддержки до позиции CEO, однако сейчас временно не работает.

— В прошлом году решил кардинально изменить свою жизнь, ушел с работы, продал недвижимость и начал искать дело, которое бы наполняло. В том же году, после поездки в Японию и Корею, понял, что хочу связать жизнь с кулинарией, а именно открыть свое заведение с концепцией, на которую вдохновил Омакасе опыт в Осаке, — рассказывал Гарик.

По его словам, МастерШеф для него это место, где можно прогрессировать, усовершенствовать и значительно улучшить свои навыки для достижения своей цели.

