Шістнадцятий випуск кулінарного проєкту МастерШеф-16 став одним із найскладніших за весь сезон.

Це останній випуск, у якому аматори змагалися у фартухах – наступним етапом для них стануть омріяні білі кітелі.

Тиждень виявився складним не лише у кулінарному плані, а й морально виснажливим: жоден із учасників не хотів залишати проєкт за крок до фіналу.

Як проходило шоу та хто покинув МастерШеф-16 у 16 випуску читайте на STB.UA.

Як пройшов 16 випуск МастерШеф-16 від 13.12.2025

Перший конкурс тижня відбувався у святковій різдвяній атмосфері: кухня МастерШеф була прикрашена ялинками та традиційними українськими декораціями.

Проте судді відразу дали зрозуміти – попри святковий настрій, учасників чекало складне завдання.

Без додаткових пояснень аматори витягли номерки з мішечка, після чого судді попросили їх стати біля своїх коробок-загадок.

Коли учасники підняли коробки – всередині вони виявили порожнечу. Потім усіх попросили залишити кухню, крім того, хто витягнув номер один. Ним став Євген.

Саме йому судді пояснили умови першого конкурсу під назвою Таємний Санта.

За правилами, кожен учасник витягував ім’я свого суперника та ставав для нього Таємним Сантою: необхідно було обрати 12 будь-яких продуктів і покласти їх під коробку колеги.

З цих інгредієнтів аматори мали протягом години приготувати основну новорічну страву.

Розподіл Таємних Сант був таким:

Євген витягнув Дар’ю

Сашко – Єву

Вікторія – Галину

Дар’я — Євгена

Єва – Вікторію

Галина – Олександра

Олександр – Сашка

Після того, як усі “подарунки” опинилися під коробками, судді оголосили додаткову умову: якщо учасник з першої спроби вгадає, хто його Таємний Санта, він зможе замінити будь-які три продукти. З цим завданням впоралися лише Галина та Дар’я.

Страви оцінювали судді за рейтингом – від найкращої до найгіршої. Саме цей рейтинг визначав переваги у другому конкурсі, а учасники, які посіли останні два місця, автоматично отримували чорний фартух.

Після першого конкурсу рейтинг виглядав так:

Вікторія

Олександр

Сашко

Єва

Дар’я

Євген

Галина

За результатами випробування чорні фартухи отримали Галина та Євген.

У другому конкурсі Кулінарна Україна на учасників чекала велика гастрономічна мапа України, розділена на області. Кожен регіон позначався характерним продуктом, який асоціюється з цією місцевістю.

Завданням аматорів було створити одну страву традиційної української кухні, яка гармонійно вписувалася б у меню сучасного українського ресторану.

Учасники обирали три інгредієнти з продуктової мапи України, дотримуючись черговості, визначеної рейтингом першого конкурсу.

Найкраще з другим випробуванням впоралася Галина, тому судді віддали їй білий фартух до Битви чорних. Найгірші результати показали Олександр, Дар’я та Єва.

Хто покинув МастерШеф-16 у 16 випуску від 13.12.2025

Остання Битва чорних фартухів сезону стала справжнім випробуванням на уважність та техніку.

Судді попередили: на учасників чекає майстер-клас надзвичайної складності з високим ризиком помилки.

Під коробкою-загадкою ховалася страва, яку потрібно було відтворити. На перший погляд – звичайний сніданок: сосиски, яєчня та підсмажений хліб.

Проте після дегустації стало зрозуміло, що це складний десерт, замаскований під класичний ранковий прийом їжі.

Майстер-клас проводив фіналіст МастерШеф. Професіонали та переможець МастерШеф. Битва сезонів – шеф-кухар із власним унікальним стилем Олександр Цвігун.

За правилами, він готував страву, а учасники повторювали кожен крок паралельно. Той, чия робота найменше відповідала оригіналу, втратив шанс отримати білий кітель. На виконання завдання аматорам дали дві години.

Найгірше з випробуванням справився Олександр. Саме тому у 16 випуску МастерШеф-16 від 13 грудня 2025 року проєкт залишив Олександр Карпусь.

Олександр – експерт у культурі напоїв. Має домашню колекцію алкоголю понад 2 тис. пляшок.

На МастерШеф прийшов із бажанням довести, що розуміння інгредієнтів не має меж. Бармен може приготувати страву не гірше за кухаря — головне любити процес, відчувати баланс і не боятись експериментувати.

