Актер Андрей Фединчик публично прокомментировал развод с актрисой Наталкой Денисенко, впервые подробно озвучив свою версию событий.

Его интервью вышло после откровенного рассказа Денисенко в проекте Экзамен Маши Ефросининой.

Андрей Фединчик о разводе

Переломным моментом Фединчик называет начало этого года, когда он уволился из рядов ВСУ из-за проблем со спиной и перенес сложную операцию. В тот момент он почувствовал, что жена уже не с ним. Андрей прямо спросил, есть ли у нее кто-то, Наталка ответила, что нет.

Фединчик добавил, что был готов работать над сохранением семьи, но Денисенко отказалась. Поэтому он предупредил ее, что “назад дороги не будет”.

– Через неделю-две я узнал от близкого человека из ее окружения, что она в отношениях уже долгое время. Почему-то так получилось, что все уже знали об этом, даже жена того мужчины. Мы позвонили друг другу, и она это подтвердила. Это было для меня огромным ударом, – признался актер.

По его мнению, Наталка должна была просто сказать ему правду, так как он в свое время сказал своей первой жене, от которой ушел к Денисенко. Кстати, сам Фединчик считает, что его второй развод – это “бумеранг”.

– Как только это произошло, я написал своей экс-жене Виктории: “Это за тебя мне прилетел бумеранг”. Я абсолютно уверен в том, что если ты сделал человеку больно, ты будешь отвечать. Если ты заставил человека страдать, – а я заставил тогда свою жену страдать, потому что она мне доверяла, – ты будешь за это отвечать тоже. Мой бумеранг достал меня через 10 лет, – резюмировал Андрей Фединчик.

Актер в разговоре прямо признал, что позволял себе оскорбления в адрес Наталки, и сожалеет о своем поведении. Фединчик отмечает, что теперь ему стыдно, но тогда не смог сдержаться из-за “огромной боли”. Также Андрей подчеркнул, что руку на своих женщин никогда не поднимал.

Андрей Фединчик о разделе имущества

Фединчик подтвердил слова Денисенко о разделе имущества: бывшая жена осталась с сыном в общей квартире, а он приобрел жилье рядом за средства, которые пара накопила вместе.

Сейчас, по словам актера, общение между ними касается исключительно воспитания сына. Они координируют графики, помогают друг другу и стараются оставаться ответственными родителями.

– Сейчас будет попытка быть людьми и правильно вести себя по отношению к сыну. Быть родителями – это единственное, что мы можем сделать друг для друга. Мы уже чужие люди. Точка, – заявил Фединчик.

Он добавил, что после этого интервью больше не хочет говорить на тему развода. Теперь Андрей Фединчик стремится сосредоточиться на профессии, реабилитации после службы и работе с Союзом ветеранов.

Фото: скриншот из интервью

Источник : Алина Доротюк

