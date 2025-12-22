Актор Андрій Федінчик публічно прокоментував розлучення з акторкою Наталкою Денисенко, уперше детально озвучивши власну версію подій.

Його інтерв’ю вийшло після відвертої розповіді Денисенко у проєкті Екзамен Маші Єфросиніної.

Андрій Федінчик про розлучення

Переломним моментом Федінчик називає початок цього року, тоді він звільнився з лав ЗСУ через проблеми зі спиною та переніс складну операцію. У той момент він відчув, що дружина вже не з ним. Андрій прямо спитав, чи є в неї хтось, Наталка відповіла, що ні.

Федінчик додав, що був готовий працювати над збереженням родини, але Денисенко відмовилася. Тож він попередив її, що “назад дороги не буде”.

– Через тиждень-два я дізнався від близької людини з її оточення, що вона в стосунках довгий час. Чомусь так сталося, що всі вже знали про це і навіть дружина того чоловіка. Ми зідзвонились, і вона це підтвердила. Це було для мене величезним ударом, – зізнався актор.

На його думку, Наталка мала просто сказати йому правду так, як він свого часу сказав своїй першій дружині, від якої пішов до Денисенко. До речі, сам Федінчик вважає, що його друге розлучення – це “бумеранг”.

– Як тільки це сталося, я написав своїй ексдружині Вікторії: “Це за тебе мені прилетів бумеранг”. Я абсолютно впевнений в тому, якщо ти зробив людини боляче, ти будеш відповідати. Якщо ти змусив людину страждати, – а я змусив тоді свою дружину страждати, бо вона мені довіряла, – ти будеш за це відповідати теж. Мій бумеранг дістав мене через 10 років, – резюмував Андрій Федінчик.

Актор у розмові прямо визнав, що дозволяв собі образи на адресу Наталки, і шкодує через свою поведінку. Федінчик зазначає, що тепер йому соромно, але тоді не зміг стриматися через “величезний біль”. Також Андрій наголосив, що руку на своїх жінок ніколи не підіймав.

Андрій Федінчик про поділ майна

Федінчик підтвердив слова Денисенко щодо поділу майна: колишня дружина залишилася з сином у спільній квартирі, а він придбав житло поруч за кошти, які пара накопичувала разом.

Нині, за словами актора, спілкування між ними стосується виключно виховання сина. Вони координують графіки, допомагають одне одному й намагаються залишатися відповідальними батьками.

– Зараз буде спроба бути людьми і правильно поводити себе щодо сина. Бути батьками – це єдине, що ми можемо зробити одне для одного. Ми чужі люди вже. Крапка, – заявив Федінчик.

Він додав, що після цього інтервʼю більше не хоче говорити на тему розлучення. Тепер Андрій Федінчик прагне зосередитися на професії, реабілітації після служби та роботі зі Спілкою ветеранів.

