Галкин неожиданно обратился к украинцам на Рождество: что написал юморист
- Юморист публично поздравил украинцев с Рождеством Христовым.
- Он пожелал всем мира, здоровья, любви и добра.
- В комментариях украинцы поблагодарили Галкина за поддержку.
Российский юморист Максим Галкин в день Рождества Христова неожиданно обратился к своим подписчикам на украинском языке.
Галкин поздравил украинцев с Рождеством
На личной странице в Instagram юморист опубликовал пост, в котором поздравил с Рождеством всех, кто празднует сегодня, 25 декабря.
Часть текста Галкин написал на украинском языке. Он пожелал украинцам мира, здоровья и любви. А свои слова шоумен дополнил фотографией, сделанной в святыне.
— Христос рождается! Поздравляю всех вас с самым светлым праздником! Мира, здоровья, любви и добра! — написал Галкин на украинском языке.
В комментариях украинцы поблагодарили Галкина за поздравления и за поддержку нашего государства. Кроме того, они пожелали семье юмориста мира, согласия и добра.
Отметим, что Максим Галкин вместе с женой, певицей Аллой Пугачевой, покинул Россию сразу после начала полномасштабного вторжения, осудил войну и сменил гражданство.
В соцсетях он часто обращается к украинцам, а на концертах иногда исполняет украинские песни, например, в марте спел Цей Сон Степана Гиги.