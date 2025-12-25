Российский юморист Максим Галкин в день Рождества Христова неожиданно обратился к своим подписчикам на украинском языке.

Галкин поздравил украинцев с Рождеством

На личной странице в Instagram юморист опубликовал пост, в котором поздравил с Рождеством всех, кто празднует сегодня, 25 декабря.

Часть текста Галкин написал на украинском языке. Он пожелал украинцам мира, здоровья и любви. А свои слова шоумен дополнил фотографией, сделанной в святыне.

Сейчас смотрят

— Христос рождается! Поздравляю всех вас с самым светлым праздником! Мира, здоровья, любви и добра! — написал Галкин на украинском языке.

В комментариях украинцы поблагодарили Галкина за поздравления и за поддержку нашего государства. Кроме того, они пожелали семье юмориста мира, согласия и добра.

Отметим, что Максим Галкин вместе с женой, певицей Аллой Пугачевой, покинул Россию сразу после начала полномасштабного вторжения, осудил войну и сменил гражданство.

В соцсетях он часто обращается к украинцам, а на концертах иногда исполняет украинские песни, например, в марте спел Цей Сон Степана Гиги.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.