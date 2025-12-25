Галкін неочікувано звернувся до українців на Різдво: що написав гуморист
- Гуморист публічно привітав українців з Різдвом Христовим.
- Він побажав усім миру, здоров’я, любові та добра.
- У коментарях українці подякували Галкіну за підтримку.
Російський гуморист Максим Галкін у день Різдва Христивого неочікувано звернувся до своїх підписників українською мовою.
Галкін привітав українців з Різдвом
На особистій сторінці в Instagram гуморист опублікував допис, в якому привітав з Різдвом усіх, хто святкує сьогодні, 25 грудня.
Частину тексту Галкін написав українською мовою. Він побажав українцям миру, здоров’я та любові. А свої слова шоумен доповнив світлиною, зробленою у святині.
– Христос рождається! Вітаю усіх вас з найсвітлішим святом! Миру, здоров’я, любові та добра! – написав Галкін українською мовою.
У коментарях українці подякували Галкіну за привітання та за підтримку нашої держави. Окрім цього, вони побажали родині гумориста миру, злагоди і добра.
Зазначимо, що Максим Галкін разом із дружиною, співачкою Аллою Пугачовою, залишив Росію одразу після початку повномасштабного вторгнення, засудив війну та змінив громадянство.
У соцмережах він часто звертається до українців, а на концертах іноді виконує українські пісні, наприклад, у березні заспівав Цей Сон Степана Гіги.