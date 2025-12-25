Російський гуморист Максим Галкін у день Різдва Христивого неочікувано звернувся до своїх підписників українською мовою.

Галкін привітав українців з Різдвом

На особистій сторінці в Instagram гуморист опублікував допис, в якому привітав з Різдвом усіх, хто святкує сьогодні, 25 грудня.

Частину тексту Галкін написав українською мовою. Він побажав українцям миру, здоров’я та любові. А свої слова шоумен доповнив світлиною, зробленою у святині.

– Христос рождається! Вітаю усіх вас з найсвітлішим святом! Миру, здоров’я, любові та добра! – написав Галкін українською мовою.

У коментарях українці подякували Галкіну за привітання та за підтримку нашої держави. Окрім цього, вони побажали родині гумориста миру, злагоди і добра.

Зазначимо, що Максим Галкін разом із дружиною, співачкою Аллою Пугачовою, залишив Росію одразу після початку повномасштабного вторгнення, засудив війну та змінив громадянство.

У соцмережах він часто звертається до українців, а на концертах іноді виконує українські пісні, наприклад, у березні заспівав Цей Сон Степана Гіги.

