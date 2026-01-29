Австрийский вещатель ORF объявил имена ведущих Евровидения 2026, которое состоится в Вене в мае. 70-й юбилейный конкурс песни проведут Виктория Сваровски и Михаэль Островски.

Программный директор ORF Стефани Гройсс-Горовиц назвала Викторию и Михаэля уникальной парой, которая испытывает большую страсть к конкурсу Евровидение и надолго запомнится своей работой.

— Виктория Сваровски и Михаэль Островски — две мотивированные, увлекательные и необыкновенные личности, которые проведут нас через впечатляющие шоу Евровидения. Наша цель — порадовать международную аудиторию со всего мира сенсационным телевизионным опытом, — заявила она.

Что известно о ведущих Евровидения 2026

Виктория Сваровски — австрийская телеведущая, предпринимательница, модель, дизайнер и певица. Является наследницей многомиллиардной империи кристаллов Swarovski. Еще в раннем возрасте Виктория решила выбрать профессиональный путь, независимый от семейного бизнеса.

Сейчас смотрят

В 16 лет она подписала свой первый контракт с Sony Music и выпустила несколько синглов. В 18 лет переехала в Лос-Анджелес, где работала с лауреатом премии Грэмми Дианой Уоррен и другими артистами.

В 2016 году Сваровски победила в телешоу Let’s Dance, а вскоре после этого стала самым молодым судьей в истории проекта Das Supertalent. С 2018 года она является постоянным членом команды ведущих Let’s Dance. Также Виктория вела такие шоу, как 100 Years Disney Show и Bambi.

Параллельно с телевизионной карьерой в 2020 году Сваровски основала косметический бренд Orimei. Как модель она появлялась на обложках ряда журналов, среди которых Glamour, Elle, L’Officiel, Gala Style и Forbes. Также Виктория создала несколько коллекций одежды и аксессуаров.

Михаэль Островски — аврийский актер и телеведущий. Известный прежде всего своими комедийными ролями, он также написал сценарии к нескольким фильмам и попробовал себя в роли режиссера.

Островски добился успеха в 2004 году с фильмом Nacktschnecken. Сегодня он является одним из самых популярных актеров Австрии, а также регулярно работает ведущим. За ведение программы 100 Years of Radio Михаэль получил австрийскую телевизионную премию Romy.

Напомним, что полуфиналы Евровидения 2026 пройдут 12 и 14 мая, а гранд-финал конкурса запланирован на субботу, 16 мая.

Источник : Eurovision

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.