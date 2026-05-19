Илон Маск проиграл судебный процесс против OpenAI и ее руководства. Суд в Калифорнии постановил, что миллиардер подал иск слишком поздно, поэтому дело не может быть рассмотрено по существу в связи с истечением срока давности.

Соответствующий вердикт вынесло жюри в Окленде после примерно 90 минут обсуждений. Судья Ивонн Гонсалес Роджерс заявила, что согласна с решением присяжных и готова была закрыть дело сразу.

Суд встал на сторону OpenAI

Маск подал иск в феврале 2024 года против генерального директора Сэма Альтмана, президента компании Грэга Брокмена и самой OpenAI.

Он обвинил руководство в том, что компания отошла от первоначальной некоммерческой миссии и фактически превратилась в бизнес-структуру.

Предприниматель заявлял, что OpenAI “украла благотворительную организацию” и незаконно обогатилась после создания коммерческого подразделения.

Во время слушаний Илон Маск признал, что в свое время помог создать компанию и профинансировал ее на $38 млн.

— Я был дураком. Я бесплатно дал им финансирование для создания стартапа, — сказал Маск в суде.

Юристы OpenAI настаивали, что миссия компании не изменилась, а контроль по-прежнему остается за некоммерческим советом. Также они заявили, что Маск обратился в суд только после создания собственной AI-компании xAI.

Присяжные согласились с аргументами OpenAI и пришли к выводу, что Маск знал об изменениях в компании еще в 2021 году.

В деле упоминались Google, Microsoft и Марк Цукерберг

В ходе процесса суд рассмотрел сотни страниц внутренней переписки, сообщений и заметок руководства OpenAI. Среди доказательств были даже личные дневники Брокмана и переписка Илона Маска с гендиректором Meta Марком Цукербергом о возможном совместном приобретении OpenAI.

Также в суде обсуждали роль Google в первые годы развития OpenAI и различные варианты финансирования компании, включая криптовалюту.

Отдельно в деле фигурировала Microsoft, которую Маск обвинял в содействии OpenAI через масштабные инвестиции.

После решения суда в Microsoft заявили, что факты по делу давно были очевидны, а иск подали с опозданием.

Маск планирует обжаловать решение

После оглашения вердикта Маск резко раскритиковал судью в соцсети X. Он назвал ее “ужасной активистской судьей” и заявил, что решение создает опасный прецедент. На данный момент пост удален.

Адвокат миллиардера Марк Тоберофф сообщил, что команда Маска будет подавать апелляцию.

Сам Илон Маск требовал, чтобы OpenAI вернула более $130 млрд в некоммерческий фонд компании, а также добивался отстранения Альтмана и Брокмана от руководящих должностей.

Источник : CNN

