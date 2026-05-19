В Офисе президента Украины подтвердили, что спецпредставителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера до сих пор ожидают с визитом в Киев.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в интервью Интерфакс-Украина.

Визит Уиткоффа и Кушнера в Киев: что известно

По словам Игоря Жовквы, приглашение представителей президента США Дональда Трампа в украинскую столицу до сих пор актуально.

— Это приглашение остается в силе, — сказал Жовква.

Речь идет о возможном визите спецпредставителя США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев.

По данным СМИ, 8 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что визит Уиткоффа и Кушнера в Киев ожидается на рубеже весны и лета 2026 года.

Такое заявление глава государства сделал после доклада секретаря СНБО Рустема Умерова.

По словам главы государства, 7 мая Умеров провел серию встреч с представителями американской стороны.

Среди главных тем переговоров Зеленский называл освобождение украинских пленных из РФ, активизацию дипломатического процесса и вопросы безопасности сотрудничества между Украиной и США.

