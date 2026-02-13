Артисты Yaktak (Ярослав Карпук) и Kola (Анастасия Прудиус) представили совместную песню На беззвучний.

Композиция стала официальным саундтреком к долгожданному романтическому фэнтези Мавка. Настоящий миф, который выйдет на большие экраны уже 1 марта 2026 года.

Yaktak и Kola — На беззвучний

Трек На беззвучний был создан специально для финальной сцены фильма Мавка. Настоящий миф. Идею дуэта Yaktak и Kola предложили продюсеры ленты: они искали голоса, способные стать музыкальным отражением чистоты и глубины чувств главных героев.

По их убеждению, вокальная синергия именно этих артистов идеально подчеркивает смысл истории. Работая над песней, Ярослав стремился воплотить в ней состояние абсолютной близости — тот момент, когда слова становятся лишними, а мир вокруг останавливается, оставляя только подлинность.

Режиссером клипа выступила Екатерина Царик, которая также режиссировала сам фильм. Это позволило создать уникальную визуальную связь между музыкальным видео и кинолентой, наполнив клип символизмом и магической атмосферой Мавки.

По словам Царика, эффект дыма, использованный в видео, — это символ появления Мавок и их магического влияния на людей. В клипе он намекает на присутствие главной героини где-то совсем рядом. Изменение цвета глаз у исполнителей является прямой отсылкой к тому, что магическая сущность Мавки скрыта в каждом из нас.

Песня На беззвучний — это манифест настоящих чувств, которые не нуждаются в лишних словах или идеальных обстоятельствах. Артисты призывают остановить бесконечную гонку, поставить жизнь на “беззвучный” и почувствовать ценность каждого мгновения рядом с близкими.

— Мы постоянно куда-то бежим, что-то планируем, за чем-то гонимся. А На беззвучний — это позволить себе быть такими, какие мы есть, — неидеальными. Научиться быть счастливыми здесь и сейчас, в моменте, в самой жизни. Передает ли песня настроение фильма? Думаю, да. Мы с Настей вкладывали в нее и свои смыслы, и ту атмосферу влюбленности, которая царит в Мавке. Настоящий миф, — прокомментировал премьеру Yaktak.

Kola добавляет, что для нее эта песня является отражением внутреннего покоя.

— Быть счастливым для меня означает не обесценивать свои достижения, мечты и людей рядом, а чувствовать вкус жизни каждый день. Этот месседж является ключевым и для главной героини фильма. Мавка начинает находить в мире радость и любовь, несмотря на убеждение русалок, что жизнь приносит только боль. Наша песня о важности ценить каждый момент, даже если он иногда имеет горькое послевкусие, — отметила артистка.

Мавка. Настоящий миф — это новая страница в развитии украинского кино от создателей легендарного мультфильма Мавка. Лесная песня. Лента обещает поразить масштабностью, аутентичностью, новой интерпретацией знакомых героев и современным визуальным языком со спецэффектами.

Национальная премьера состоится 22 февраля 2026 года в киевском Дворце Украина, где Yaktak i Kola перед показом фильма вместе исполнят саундтрек На беззвучний в сопровождении оркестра. Билеты можно приобрести по ссылке.

Фото: Film.ua

