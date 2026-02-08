Мстислав Чернов получил премию Гильдии режиссеров Америки за фильм 2000 метров до Андреевки
Украинский режиссер Мстислав Чернов стал лауреатом премии Гильдии режиссеров Америки (DGA) за документальный фильм 2000 метров до Андреевки.
Об этом говорится на сайте премии.
Украинский режиссер получил награду в категории Выдающееся режиссерское достижение в документальном кино.
Это была вторая номинация Мстислава Чернова на премию DGA. В 2023 году он одержал победу в этой же категории за фильм 20 дней в Мариуполе.
На своей странице в Instagram Чернов поблагодарил всех, кто защищает его дом.
— Спасибо всем, кто защищает мой дом, и каждому украинскому режиссеру, который рассказывает эти истории миру, — написал он.
Лента Мстислава Чернова рассказывает об одном из эпизодов контрнаступления Сил обороны Украины осенью 2023 года.
В фильме показаны бои Третьей штурмовой бригады за Андреевку, которая расположена в 10 км от Бахмута.
Мировая премьера 2000 метров до Андреевки состоялась в январе 2025 года на фестивале Sundance.
Напомним, что в декабре 2025 года Национальный совет кинокритиков США включил фильм 2000 метров до Андреевки украинского режиссера в пятерку лучших документальных фильмов 2025 года. Национальный совет кинокритиков США считается одним из самых влиятельных в киноиндустрии.
Также лента Мстислава Чернова попала в короткий список Оскара 2026 в категории Документальный полнометражный фильм.