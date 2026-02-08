Украинский режиссер Мстислав Чернов стал лауреатом премии Гильдии режиссеров Америки (DGA) за документальный фильм 2000 метров до Андреевки.

Об этом говорится на сайте премии.

Мстислав Чернов – лауреат премии Гильдии режиссеров Америки

Украинский режиссер получил награду в категории Выдающееся режиссерское достижение в документальном кино.

Сейчас смотрят

Это была вторая номинация Мстислава Чернова на премию DGA. В 2023 году он одержал победу в этой же категории за фильм 20 дней в Мариуполе.

На своей странице в Instagram Чернов поблагодарил всех, кто защищает его дом.

— Спасибо всем, кто защищает мой дом, и каждому украинскому режиссеру, который рассказывает эти истории миру, — написал он.

Лента Мстислава Чернова рассказывает об одном из эпизодов контрнаступления Сил обороны Украины осенью 2023 года.

В фильме показаны бои Третьей штурмовой бригады за Андреевку, которая расположена в 10 км от Бахмута.

Мировая премьера 2000 метров до Андреевки состоялась в январе 2025 года на фестивале Sundance.

Напомним, что в декабре 2025 года Национальный совет кинокритиков США включил фильм 2000 метров до Андреевки украинского режиссера в пятерку лучших документальных фильмов 2025 года. Национальный совет кинокритиков США считается одним из самых влиятельных в киноиндустрии.

Национальный совет кинокритиков США включил фильм в пятерку лучших документальных работ года.

Также лента Мстислава Чернова попала в короткий список Оскара 2026 в категории Документальный полнометражный фильм.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.