Артисти Yaktak (Ярослав Карпук) і Kola (Анастасія Прудіус) презентували спільну пісню На беззвучний.

Композиція стала офіційним саундтреком до довгоочікуваного романтичного фентезі Мавка. Справжній міф, який вийде на великі екрани вже 1 березня 2026 року.

Yaktak і Kola – На беззвучний

Трек На беззвучний був створений спеціально для фінальної сцени фільму Мавка. Справжній міф. Ідею дуету Yaktak і Kola запропонували продюсери стрічки: вони шукали голоси, здатні стати музичним відображенням чистоти та глибини почуттів головних героїв.

На їхнє переконання, вокальна синергія саме цих артистів ідеально підкреслює сенс історії. Працюючи над піснею, Ярослав прагнув втілити в ній стан абсолютної близькості — той момент, коли слова стають зайвими, а світ навколо зупиняється, залишаючи лише справжність.

Режисеркою кліпу виступила Катерина Царик, яка також режисувала сам фільм. Це дозволило створити унікальний візуальний зв’язок між музичним відео та кінострічкою, наповнивши кліп символізмом та магічною атмосферою Мавки.

За словами Царик, ефект диму, що використано у відео, — це символ появи Мавок та їхнього магічного впливу на людей. У кліпі він натякає на присутність головної героїні десь зовсім поруч. Зміна кольору очей у виконавців є прямим відсиланням до того, що магічна сутність Мавки прихована в кожному з нас.

Пісня На беззвучний — це маніфест справжніх почуттів, які не потребують зайвих слів чи ідеальних обставин. Артисти закликають зупинити нескінченний біг, поставити життя на “беззвучний” та відчути цінність кожної миті поруч із близькими.

– Ми постійно кудись біжимо, щось плануємо, за чимось женемось. А На беззвучний — це дозволити собі бути такими, як є, – неідеальними. Навчитися бути щасливими тут і зараз, у моменті, в самому житті. Чи передає пісня настрій фільму? Думаю, так. Ми з Настею вкладали в неї і свої сенси, і ту атмосферу закоханості, яка панує у Мавці. Справжній міф, – прокоментував прем’єру Yaktak.

Kola додає, що для неї ця пісня є відображенням внутрішнього спокою.

– Бути щасливим для мене означає не знецінювати свої досягнення, мрії та людей поруч, а відчувати смак життя щодня. Цей меседж є ключовим і для головної героїні фільму. Мавка починає знаходити у світі радість і любов, попри переконання русалок, що життя приносить лише біль. Наша пісня про важливість цінувати кожен момент, навіть якщо він інколи має гіркий післясмак, – зауважила артистка.

Мавка. Справжній міф — це нова сторінка у розвитку українського кіно від творців легендарного мультфільму Мавка. Лісова пісня. Стрічка обіцяє вразити масштабністю, автентичністю, новою інтерпретацією знайомих героїв та сучасною візуальною мовою зі спецефектами.

Національна прем’єра відбудеться 22 лютого 2026 року у київському Палаці Україна, де Yaktak i Kola перед показом фільму разом виконають саундтрек На беззвучний у супроводі оркестру. Квитки можна придбати за посиланням.

Фото: Film.ua

