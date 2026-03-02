Актриса Анна Сагайдачная пополнила ряды многодетных украинских звезд – знаменитость в третий раз стала мамой.

Радостной новостью Анна поделилась с подписчиками в своих соцсетях.

Анна Сагайдачная в третий раз стала мамой

Сагайдачная опубликовала на странице в Instagram серию фото из роддома.

На них она сидит на кровати, держа на руках малыша и стакан с напитком. Как выяснилось, ребенок появился на свет в конце февраля, но актриса сообщила об этом только 2 марта.

– Многодетная мама в чате. Сынок. 26.02.2026 – загадала рождение именно в эту дату, – прокомментировала Сагайдачная.

Звезда Крепостной долго держала третью беременность в секрете, подтвердив ее только в начале этого года.

Реакция сети

В комментариях за Анну Сагайдачную радуются коллеги, желающие всего наилучшего маме и новорожденному.

Солнышко, поздравляю! Пусть растет здоровым и счастливым! – написала актриса Анастасия Цимбалару.

Поздравления маме и сыночку! – добавила звезда «Спиймати Кайдаша» Антонина Хижняк.

Поздравляю, мамочка! Счастья-удачи желаю! – оставила сообщение ведущая и мама трех дочерей Лилия Ребрик.

Аничка, поздравляю! – отметилась в комментариях актриса Наталья Денисенко.

Мои искренние поздравления! Ну, все – теперь точно полетим, – загадочно отметила актриса Ирина Гатун.

Анюта, поздравляю! Пусть растет здоровенным и имеет успешную судьбу, – пожелала интервьюер Алина Доротюк.

Напомним, что в декабре 2024 года Анна Сагайдачная стала мамой во второй раз – у нее родилась дочь Мира. Также у актрисы есть сын Тимур от первого брака.

