Акторка Анна Сагайдачна поповнила лави багатодітних українських зірок – знаменитість втретє стала мамою.

Радісною новиною Анна поділилася із підписниками у своїх соцмережах.

Анна Сагайдачна втретє стала мамою

Сагайдачна опублікувала на сторінці в Instagram серію фото з пологового будинку.

На них вона сидить на ліжку, тримаючи на руках малюка та пластянку з напоєм. Як зʼясувалося, дитина зʼявилася на світ наприкінці лютого, але акторка повідомила про це лише 2 березня.

– Багатодітна мама в чаті. Синочок. 26.02.2026 – загадала народження саме в цю дату, – прокоментувала Сагайдачна.

Зірка Кріпосної довго тримала третю вагітність у секреті, підтвердивши її лише на початку цього року.

Реакція мережі У коментарях за Анну Сагайдачну радіють колеги, що зичать усього найкращого мамі та новонародженому. Сонечко, вітаю! Нехай росте здоровим та щасливим! – написала акторка Анастасія Цимбалару.

Вітання мамі і синочку! – додала зірка Спіймати Кайдаша Антоніна Хижняк.

Вітаю, мамуся! Щастя-долі бажаю! – лишила повідомлення ведуча та мама трьох донечок Лілія Ребрик.

Анічка, вітаю! – відзначилася у коментарях акторка Наталка Денисенко.

Мої щирі вітання! Ну, все – тепер точно полетимо, – втаємничено зазначила акторка Ірина Гатун.

Анюта, вітаю! Нехай росте здоровеньким та має успішну долю, – побажала інтервʼюерка Аліна Доротюк. Нагадаємо, що у грудні 2024 року Анна Сагайдачна стала мамою вдруге – в неї народилася донька Міра. Також в акторки є син Тимур від першого шлюбу. Читайте також Мені так відчулося: Сагайдачна пояснила, чому не розписалася з коханим

