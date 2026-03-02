Багатодітна мама в чаті: Анна Сагайдачна народила третю дитину
- Акторка Анна Сагайдачна показала фото з пологового.
- Зірка Кріпосної втретє стала мамою.
- Третю вагітність акторка тримала в таємниці до початку 2026 року.
Акторка Анна Сагайдачна поповнила лави багатодітних українських зірок – знаменитість втретє стала мамою.
Радісною новиною Анна поділилася із підписниками у своїх соцмережах.
Анна Сагайдачна втретє стала мамою
Сагайдачна опублікувала на сторінці в Instagram серію фото з пологового будинку.
На них вона сидить на ліжку, тримаючи на руках малюка та пластянку з напоєм. Як зʼясувалося, дитина зʼявилася на світ наприкінці лютого, але акторка повідомила про це лише 2 березня.
– Багатодітна мама в чаті. Синочок. 26.02.2026 – загадала народження саме в цю дату, – прокоментувала Сагайдачна.
Зірка Кріпосної довго тримала третю вагітність у секреті, підтвердивши її лише на початку цього року.
Реакція мережі
У коментарях за Анну Сагайдачну радіють колеги, що зичать усього найкращого мамі та новонародженому.
- Сонечко, вітаю! Нехай росте здоровим та щасливим! – написала акторка Анастасія Цимбалару.
- Вітання мамі і синочку! – додала зірка Спіймати Кайдаша Антоніна Хижняк.
- Вітаю, мамуся! Щастя-долі бажаю! – лишила повідомлення ведуча та мама трьох донечок Лілія Ребрик.
- Анічка, вітаю! – відзначилася у коментарях акторка Наталка Денисенко.
- Мої щирі вітання! Ну, все – тепер точно полетимо, – втаємничено зазначила акторка Ірина Гатун.
- Анюта, вітаю! Нехай росте здоровеньким та має успішну долю, – побажала інтервʼюерка Аліна Доротюк.
Нагадаємо, що у грудні 2024 року Анна Сагайдачна стала мамою вдруге – в неї народилася донька Міра. Також в акторки є син Тимур від першого шлюбу.