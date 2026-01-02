Не знаю, де взяти стільки сил: Анна Сагайдачна вагітна втретє
- Анна Сагайдачна повідомила, що чекає на поповнення в родині.
- Акторка вже виховує 6-річного сина Тимура та 1-річну донечку Міру.
- Раніше чутки про третю вагітність Сагайдачна заперечувала.
Акторка Анна Сагайдачна оголосила про третю вагітність. Понад рік тому зірка серіалу Кріпосна народила донечку Міру, також у неї є син Тимур від першого шлюбу.
Анна Сагайдачна чекає на третю дитину
Радісною новиною 36-річна акторка поділилася на особистій сторінці в Instagram. Вона опублікувала відео, де позує на тлі новорічної ялинки. Спершу Сагайдачна показала іграшку у вигляді дитячого візочка, а потім – позитивний тест на вагітність.
Акторка зазначила, що у майбутньому їй знадобиться чимало сил, аби впоратися з вихованням трьох дітей. Також Анна пожартувала, що наступного року вже не вішатиме візочок на ялинку, бо він діє магічним чином.
– Не знаю, де взяти стільки сил, але вірю в силу Всесвіту, космосу і в те, що вони звідкись візьмуться. Наступного року не буду вже вішати візочок на ялинку, якийсь він магічний, їй-Богу. Тому всім, хто мріє і дуже чекає на вагітність, обов’язково треба придбати. Працює, як карта бажань. Всіх вітаю з Новим 2026 роком, – написала Сагайдачна.
У коментарях підписники, колеги та друзі вітають Анну з майбутнім поповненням та бажають їй легкої вагітності.
Зазначимо, що чутки про третю вагітність Анни Сагайдачної почали ширитися у мережі ще в грудні минулого року. Однак акторка їх спростовувала, запевняючи, що просто набрала вагу.
Фото: Анна Сагайдачна