Акторка Анна Сагайдачна оголосила про третю вагітність. Понад рік тому зірка серіалу Кріпосна народила донечку Міру, також у неї є син Тимур від першого шлюбу.

Анна Сагайдачна чекає на третю дитину

Радісною новиною 36-річна акторка поділилася на особистій сторінці в Instagram. Вона опублікувала відео, де позує на тлі новорічної ялинки. Спершу Сагайдачна показала іграшку у вигляді дитячого візочка, а потім – позитивний тест на вагітність.

Акторка зазначила, що у майбутньому їй знадобиться чимало сил, аби впоратися з вихованням трьох дітей. Також Анна пожартувала, що наступного року вже не вішатиме візочок на ялинку, бо він діє магічним чином.

– Не знаю, де взяти стільки сил, але вірю в силу Всесвіту, космосу і в те, що вони звідкись візьмуться. Наступного року не буду вже вішати візочок на ялинку, якийсь він магічний, їй-Богу. Тому всім, хто мріє і дуже чекає на вагітність, обов’язково треба придбати. Працює, як карта бажань. Всіх вітаю з Новим 2026 роком, – написала Сагайдачна.

У коментарях підписники, колеги та друзі вітають Анну з майбутнім поповненням та бажають їй легкої вагітності.

Зазначимо, що чутки про третю вагітність Анни Сагайдачної почали ширитися у мережі ще в грудні минулого року. Однак акторка їх спростовувала, запевняючи, що просто набрала вагу.

Фото: Анна Сагайдачна