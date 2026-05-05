Легендарная украинская поэтесса Лина Костенко впервые за длительное время представила новый сборник. Он получил название Ветер с Марса.

Лина Костенко презентовала новый сборник стихов

Поэтический сборник включает в себя новые стихи Лины Костенко, охватывающие период от начала Независимости до сегодняшней войны. Из ранее опубликованного — раздел Кратко — как диагноз и некоторые отдельные стихи. Сборник вышел в издательстве А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА.

— У цій книзі в неповторному емоційному синтезі пере­тинаються трагічні пророцтва і пронизлива ніжність, нещадні афористичні скану­вання політичних реалій і ностальгійні виміри людського буття. Нинішня війна бачиться не лише як злочинний факт історичного вар­варства, а як глобальна загроза планеті, — зазначають у видавництві.

До выхода Ветра с Марса в творчестве Лины Костенко был достаточно длительный перерыв в плане новых поэтических сборников. Если не считать переиздания и антологии (Триста стихов), то основными предыдущими изданиями были — Мадонна перекресток (2011) и Река Гераклита (2011).

Сейчас смотрят

Фото: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА/Юрій Либенський

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.