Легендарна українська поетесса Ліна Костенко вперше за тривалий час презентувала нову збірку. Вона отримала назву Вітер з Марса.

Ліна Костенко презентувала нову збірку віршів

Поетична збірка включає в себе нові вірші Ліни Костенко, що охоплюють період від початків Незалежності до сьогоднішньої війни. З ра­ні­ше опублікованого – розділ Коротко – як діаг­ноз та деякі окремі вірші. Збірка вийшла у видавництві А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА.

– В этой книге в неповторимом эмоциональном синтезе пересекаются трагические пророчества и пронзительная нежность, беспощадные афористические сканирования политических реалий и ностальгические измерения человеческого бытия. Нынешняя война видится не только как преступный факт исторического варварства, но и глобальная угроза планете, – отмечают в издательстве.

До виходу Вітру з Марса у творчості Ліни Костенко була доволі тривала перерва в плані нових поетичних збірок. Якщо не рахувати перевидання та антології (Триста поезій), то основними попередніми виданнями були – Мадонна перехресть (2011) та Річка Геракліта (2011).

Фото: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА/Юрій Либенський

