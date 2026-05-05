Вперше за тривалий час: Ліна Костенко презентувала нову збірку віршів
Легендарна українська поетесса Ліна Костенко вперше за тривалий час презентувала нову збірку. Вона отримала назву Вітер з Марса.
Поетична збірка включає в себе нові вірші Ліни Костенко, що охоплюють період від початків Незалежності до сьогоднішньої війни. З раніше опублікованого – розділ Коротко – як діагноз та деякі окремі вірші. Збірка вийшла у видавництві А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА.
– В этой книге в неповторимом эмоциональном синтезе пересекаются трагические пророчества и пронзительная нежность, беспощадные афористические сканирования политических реалий и ностальгические измерения человеческого бытия. Нынешняя война видится не только как преступный факт исторического варварства, но и глобальная угроза планете, – отмечают в издательстве.
До виходу Вітру з Марса у творчості Ліни Костенко була доволі тривала перерва в плані нових поетичних збірок. Якщо не рахувати перевидання та антології (Триста поезій), то основними попередніми виданнями були – Мадонна перехресть (2011) та Річка Геракліта (2011).
Фото: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА/Юрій Либенський