В США на 88-м году жизни скончался основатель CNN Тед Тернер — бизнесмен, создавший первый круглосуточный новостной телеканал и изменивший подход к телевещанию.

О его смерти сообщил телеканал CNN, который основал Тернер и называл главным достижением своей жизни.

— Тернер, которого прозвали “Рот Юга” за свою прямолинейность, построил медиа-империю, в которую входила первая суперстанция кабельного ТВ, а также сеть популярных каналов, показывавших фильмы и мультфильмы, а также бейсбольная команда Атланта Брейвз. (…) Именно его смелое видение — транслировать новости со всего мира в режиме реального времени круглосуточно — действительно сделало его знаменитым, как только его идея наконец воплотилась в жизнь, — сообщает телеканал.

Тернер продал свои телевизионные активы за $7,5 млрд компании Time Warner и впоследствии ушел из бизнеса.

Однако он всегда заявлял, что гордится CNN, и публично называл телеканал “величайшим достижением” своей жизни.

С заявлением о смерти Тернера выступил и председатель и генеральный директор CNN Worldwide Марк Томпсон.

— Тед был лидером, глубоко вовлеченным и преданным делу, бесстрашным, отважным и всегда готовым следовать своей интуиции и доверять собственному суждению. Он был и всегда будет вдохновляющей силой CNN, — сказал он.

Незадолго до своего 80-летия, в 2018 году, Тернер сообщил о своем диагнозе — деменции с тельцами Леви — прогрессирующем заболевании головного мозга.

В начале 2025 года Тернера госпитализировали с легкой формой пневмонии. После этого он прошел курс реабилитации в специализированном центре.

