Американский актер и продюсер Патрик Малдун скончался в возрасте 57 лет. Его смерть подтвердил менеджер.

Умер Патрик Малдун — что известно

По предварительной информации, причиной трагедии стал внезапный сердечный приступ. Актер скончался в воскресенье, 19 апреля.

Всего за два дня до смерти Патрик опубликовал пост в своем Instagram, где поделился новостью о работе над новым фильмом Таракан (Kockroach).

В этом проекте с участием Криса Хемсворта Малдун должен был выступить продюсером. Сейчас съемки картины продолжаются в Австралии.

У актера остались любимая женщина Мириам Ротбарт, родители, сестра и племянники.

Чем известен Патрик Малдун

Патрик Малдун приобрел популярность благодаря роли Остина Рида в сериале Дни нашей жизни, которую исполнял в 1992–1995 годах и позже возвращался к ней в 2011–2012 годах.

Также он снимался в сериале Район Мелроуз в 1995–1996 годах, воплотив образ злодея Ричарда Харта.

Среди его киноработ — научно-фантастический боевик Звездный десант режиссера Пола Верховена (1997), где он сыграл Зандера Баркалоу.

В последние годы Малдун активно занимался продюсированием через собственную компанию Storyboard Productions. Он работал над такими фильмами, как Марлоу, Холодный расчет и Арканзас.

Последней актерской работой Патрика стал криминальный триллер Грязные руки с Дениз Ричардс, премьера которого состоится уже на этой неделе.

Источник : Variety, People

