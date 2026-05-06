У США на 88-му році життя помер засновник CNN Тед Тернер – бізнесмен, який створив перший цілодобовий новинний телеканал і змінив підхід до телемовлення.

Про його смерть повідомив телеканал CNN, який заснував Тернер і називав головним досягненням свого життя.

– Тернер, якого прозвали “Рот Півдня” за свою прямолінійність, побудував медіа-імперію, до якої входила перша суперстанція кабельного ТБ, а також мережа популярних каналів, що показували фільми та мультфільми, а також бейсбольна команда Атланта Брейвз. (…) Саме його сміливе бачення – транслювати новини з усього світу в режимі реального часу цілодобово – справді зробило його знаменитим, щойно його ідея нарешті втілилася в життя, – повідомляє телеканал.

Тернер продав свої телевізійні активи за $7,5 млрд компанії Time Warner, а згодом залишив бізнес.

Проте він завжди заявляв, що гордиться CNN та публічно називав телеканал “найбільшим досягненням” свого життя.

Із заявою щодо смерті Тернера виступив і голова та генеральний директор CNN Worldwide Марк Томпсон.

– Тед був лідером, глибоко залученим і відданим справі, безстрашним, відважним і завжди готовим слідувати своїй інтуїції та довіряти власному судженню. Він був і завжди буде надихаючою силою CNN, – сказав він.

Незадовго до свого 80-річчя, у 2018 році, Тернер повідомив про свій діагноз – деменцію з тільцями Леві, що є прогресуючим захворюванням головного мозку.

На початку 2025 року Тернера госпіталізували з легкою формою пневмонії. Після цього він пройшов курс реабілітації у спеціалізованому центрі.

