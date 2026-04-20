В Париже скончалась актриса Натали Бай. Звезде французского кино было 77 лет.

На эту утрату публично отреагировали президент Франции Эммануэль Макрон и министр культуры Катрин Пегар, отметив значение Бай для национального кинематографа.

Натали Бай скончалась в своем доме в Париже. Известно, что она ушла из жизни вечером 17 апреля после осложнений, связанных с деменцией с тельцами Леви.

Сейчас смотрят

Президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X написал, что актриса была частью целой эпохи французского кино.

— Мы так любили Натали Бай. Своим голосом, улыбкой и сдержанностью она сопровождала последние десятилетия французского кино — от Франсуа Трюффо до Тони Маршалла. Это актриса, с которой мы любили, мечтали и взрослели. Наши мысли — с ее семьей и близкими, — отметил Макрон.

Министр культуры Франции Катрин Пегар в своем заявлении назвала Бай одной из самых выдающихся актрис страны.

— Натали Бай умела играть все: и хрупкость, и силу, иронию и боль, не теряя своего уникального голоса — простой, почти обнаженной правды, которая противостояла любой напускной искусственности, — говорится в заявлении.

Более 50 лет в кино и четыре премии Сезар

Натали Бай родилась в семье художников. Сначала она занималась танцами, а позже училась актерскому мастерству.

Одной из ее ранних заметных работ стала лента Франсуа Трюффо Американская ночь. На протяжении более чем 50-летней карьеры Бай работала с ведущими режиссерами французского кино, среди которых Жан-Люк Годар, Клод Шаброль, Бертран Тавернье, Николь Гарсия, Ксавье Бовуа, Тони Маршалл и Ксавье Долан.

Актриса четыре раза получала премию Сезар — дважды за роли второго плана и дважды за главные роли. Также зрителям она известна по фильму Стивена Спилберга Поймай меня, если сможешь, где снялась вместе с Леонардо Ди Каприо и Томом Хэнксом.

В Министерстве культуры Франции также напомнили о ее голосе в кино и музыке, в частности об участии в композиции Quelque chose de Tennessee Джонни Холлидея.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.