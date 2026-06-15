Американская актриса Энн Шедин, сыгравшая Кейт Таннер в культовом ситкоме Альф, умерла в возрасте 77 лет.

О ее смерти сообщили родные звезды на официальной странице актрисы в Facebook.

Умерла Энн Шедин — что известно

В сообщении говорится, что знаменитость ушла из жизни мирно.

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— С самым тяжелым сердцем сообщаем, что Энни мирно умерла. Она оставила после себя необыкновенное наследие творческой энергии, острого юмора, любви к семье, маленьким собакам, увлечения винтажными вещами и хорошими историями, — говорится в сообщении.

Также родные назвали актрису человеком невероятной силы и отметили, что ее будут помнить благодаря воспоминаниям, творчеству и жизнелюбию.

Информацию о смерти актрисы подтвердил и президент агентства Metropolitan Talent Agency Том Маркли.

— Энн была настоящей артисткой и другом. Единственной в своем роде. Я буду скучать по ней, — сказал он.

Причину смерти семья и представители актрисы не раскрыли.

У Энн Шедин остались муж Кристофер Барретт, с которым она прожила в браке 55 лет, дочь Тей Барретт, невестка Хилари Флинн, сестра Сарабет Шедин, брат Роланд “Тони” Шедин и другие члены семьи.

Родные попросили всех, кто хочет почтить память актрисы, вместо цветов делать пожертвования в пользу благотворительной организации Habitat for Humanity.

Чем известна Энн Шедин

Энн Шедин родилась 8 января 1949 года под именем Луэнн Рут Шедин. Она выросла на ферме недалеко от Портленда в штате Орегон. По ее словам, интерес к актерскому мастерству появился еще в детстве, когда она устраивала домашние представления.

После обучения в Портлендском государственном университете и колледже Форт Райт будущая актриса переехала в Нью-Йорк, где начала профессиональную карьеру.

До всемирной популярности Шедин снялась в сериалах Emergency!, Simon & Simon и Paper Dolls. Наибольший успех ей принесла роль Кейт Таннер в ситкоме Альф, который выходил на телеканале NBC с 1986 по 1990 год.

Сериал рассказывал о лохматом пришельце, который после аварии звездолета поселился в доме обычной американской семьи в пригороде Калифорнии.

Позже актриса вспоминала, что работа над проектом была непростой. В интервью она называла съемочный процесс “техническим кошмаром”, поскольку сцены с участием Альфа требовали много времени.

По словам Шедин, на съемки одного 30-минутного эпизода иногда тратили от 20 до 25 часов. В то же время она не скрывала, что именно сценарий Альф в свое время заставил ее смеяться и убедил согласиться на роль.

Фото: Getty Images, скриншот из сериала Альф

Источник : The Hollywood Reporter

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