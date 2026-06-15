Американська акторка Енн Шедін, яка зіграла Кейт Таннер у культовому ситкомі Альф, померла у віці 77 років.

Про її смерть повідомили рідні зірки на офіційній сторінці акторки у Facebook.

Померла Енн Шедін — що відомо

У дописі зазначається, що знаменитість пішла з життя мирно.

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— З найважчим серцем повідомляємо, що Енні мирно померла. Вона залишила після себе надзвичайну спадщину творчої енергії, гострого гумору, любові до родини, маленьких собак, захоплення вінтажними речами та хорошими історіями, — йдеться в повідомленні.

Також рідні назвали акторку людиною неймовірної сили та зазначили, що її пам’ятатимуть через спогади, творчість і життєлюбство.

Інформацію про смерть акторки підтвердив і президент агентства Metropolitan Talent Agency Том Марклі.

— Енн була справжньою артисткою і другом. Єдиною у своєму роді. Я сумуватиму за нею, — сказав він.

Причину смерті родина та представники акторки не розкрили.

У Енн Шедін залишилися чоловік Крістофер Барретт, з яким вона прожила у шлюбі 55 років, донька Тей Барретт, невістка Гіларі Флінн, сестра Сарабет Шедін, брат Роланд “Тоні” Шедін та інші члени родини.

Рідні попросили всіх, хто хоче вшанувати пам’ять акторки, замість квітів робити пожертви на користь благодійної організації Habitat for Humanity.

Чим відома Енн Шедін

Енн Шедін народилася 8 січня 1949 року під ім’ям Луенн Рут Шедін. Вона виросла на фермі неподалік Портленда в штаті Орегон. За її словами, інтерес до акторства з’явився ще в дитинстві, коли вона влаштовувала домашні вистави.

Після навчання у Портлендському державному університеті та коледжі Форт Райт майбутня акторка переїхала до Нью-Йорка, де почала професійну кар’єру.

До всесвітньої популярності Шедін знялася у серіалах Emergency!, Simon & Simon та Paper Dolls. Найбільший успіх їй принесла роль Кейт Таннер у ситкомі Альф, який виходив на телеканалі NBC з 1986 до 1990 року.

Серіал розповідав про волохатого прибульця, який після аварії зорельоту оселився в будинку звичайної американської родини в передмісті Каліфорнії.

Пізніше акторка згадувала, що робота над проєктом була непростою. В інтерв’ю вона називала знімальний процес “технічним кошмаром”, оскільки сцени за участю Альфа вимагали багато часу.

За словами Шедін, на зйомки одного 30-хвилинного епізоду іноді витрачали від 20 до 25 годин. Водночас вона не приховувала, що саме сценарій Альф свого часу змусив її сміятися і переконав погодитися на роль.

Фото: Getty Images, скриншот із серіалу Альф

Джерело : The Hollywood Reporter

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