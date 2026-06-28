Украинская блогер Даша Квиткова и футболист Динамо Владимир Бражко поженились.

Квіткова и Бражко поженились

О важном событии пара сообщила 28 июня, опубликовав романтические кадры из свадебной церемонии.

Для особого дня блогер выбрала изысканное приталенное платье с корсетом, длинным шлейфом и вельеном, тогда как футболист киевского Динамо появился в классическом черном смокинге.

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Празднование состоялось возле водоема, а фотографиями молодожены поделились в Instagram.

Судя по публикациям Квитковой, свадьба могла состояться несколько раньше. За последнее время блогер уже успела побывать в Нью-Йорке и вернуться в Украину, поэтому не исключено, что эта поездка была связана с медовым месяцем.

Напомним, что слухи о романе Квитковой и Бражко появились весной 2025 года. Недавно сама блогер рассказала, что познакомились они в заведении, куда она зашла.

Уже осенью влюбленные объявили о помолвке и поделились первыми кадрами после признания.

Ранее футболист также рассказывал о знакомстве с блогером и демонстрировал теплые отношения с ее сыном.

Накануне свадьбы подруги устроили для Даши праздничный девичник под открытым небом, а сама блогер приняла участие в фотосъемке для глянца, примерив несколько эффектных свадебных образов.

Фото: Даша Квиткова, Володимир Бражко/Instagram

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