Квиткова и Бражко поженились: красивые кадры и атмосфера
- Даша Квиткова и футболист Динамо Владимир Бражко официально стали супругами.
- О радостном событии пара сообщила 28 июня, опубликовав романтические свадебные фото в соцсетях.
- Для церемонии блогер выбрала элегантное платье со шлейфом и длинным вельеном, а жених появился в классическом черном смокинге.
Украинская блогер Даша Квиткова и футболист Динамо Владимир Бражко поженились.
Квіткова и Бражко поженились
О важном событии пара сообщила 28 июня, опубликовав романтические кадры из свадебной церемонии.
Для особого дня блогер выбрала изысканное приталенное платье с корсетом, длинным шлейфом и вельеном, тогда как футболист киевского Динамо появился в классическом черном смокинге.
Празднование состоялось возле водоема, а фотографиями молодожены поделились в Instagram.
Судя по публикациям Квитковой, свадьба могла состояться несколько раньше. За последнее время блогер уже успела побывать в Нью-Йорке и вернуться в Украину, поэтому не исключено, что эта поездка была связана с медовым месяцем.
Напомним, что слухи о романе Квитковой и Бражко появились весной 2025 года. Недавно сама блогер рассказала, что познакомились они в заведении, куда она зашла.
Уже осенью влюбленные объявили о помолвке и поделились первыми кадрами после признания.
Ранее футболист также рассказывал о знакомстве с блогером и демонстрировал теплые отношения с ее сыном.
Накануне свадьбы подруги устроили для Даши праздничный девичник под открытым небом, а сама блогер приняла участие в фотосъемке для глянца, примерив несколько эффектных свадебных образов.
Фото: Даша Квиткова, Володимир Бражко/Instagram