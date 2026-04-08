Блогер Даша Квиткова призналась, планирует ли родить второго ребенка. Напомним, что инфлюэнсер воспитывает сына Льва от ведущего Никиты Добрынина.

Сейчас Квиткова в отношениях с футболистом киевского Динамо Владимиром Бражко.

Даша Квиткова о втором ребенке

У сториз в Instagram блогер ответила на вопросы подписчиков о возможном пополнении в семье. Квиткова не отрицает, что хотела бы еще одного ребенка.

— Yes! Как Бог даст, а пока я договариваюсь с моей менталкой, потому что понятия не имею, как родители все вывозят, когда есть больше одного ребенка. Я вдохновляюсь и горжусь, — сказала она.

Также блогер отреагировала на распространенное мнение, что их отношения с Владимиром Бражко развивались слишком быстро. По ее словам, это не соответствует действительности.

— Вы узнали об отношениях, когда мы с Вовой уже жили вместе, а перед этим было много разговоров, знакомств, моментов. Особенно когда у тебя есть ребенок, ответственность, когда ты думаешь о безопасности, когда ты уже не только “о себе” — это не происходит быстро. Просто часть этого пути вы не видели, – объяснила Квиткова.

Она подчеркнула, что значительная часть их истории осталась вне публичного пространства, поэтому для подписчиков ход событий показался стремительным.

Почему Квиткова не показывает личную жизнь

Инфлюэнсер также объяснила, почему почти не делится деталями отношений в соцсетях. По ее словам, это сознательное решение.

– Мы сознательно не показываем 95% нашей жизни. Иногда я делаю это очень осторожно, щупаю почву под ногами, завуалировано. Но есть сторона, которая мне не нравится. Не хочу, чтобы Вову сравнивали, делали какие-то фантазийные догадки, клевету, лепили странные видео или сравнивали мои слова из прошлого. Это все не о настоящем. Поэтому мы и оставляем большую часть нам, – отметила она.

Напомним, ранее Даша Квиткова подтвердила смену фамилии на Бражко, опубликовав фото документа.

Также пара подогрела слухи о браке, появившись с кольцами, однако сама блогер отмечала, что официально отношения они еще не регистрировали и только планируют свадьбу.

