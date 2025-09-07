О своей помолвке с футболистом киевского Динамо Владимиром Бражко объявила украинская блогерша Даша Квиткова.

Квиткова рассказала о помолвке с Бражко

Квиткова в сообщении в Instagram поделилась радостной новостью о помолвке с киевским футболистом Бражко, похваставшись кольцом на безымянном пальце.

Предложение он сделал во время свидания за игрой в гольф. Именно на поле спортсмен предложил Даше руку и сердце и получил желаемое “Да”.

В то же время, звезда ответила на один из самых популярных вопросов о пополнении в семье, заверив, что сейчас она не беременна от Бражка.

Новость о помолвке Квитковой и Бражко мгновенно всколыхнула украинский шоу-бизнес. В соцсетях звезды приветствовали пару с таким радостным событием:

— Ееєєєєєєєє” — Надя Дорофеева. — Искренние поздравления, Даша — Леся Никитюк. – Это прекрасно! Я вас приветствую! — Евгений Янович. — Приветствую — Инна Мирошниченко. – Большие поздравления, Даша. Это прекрасные ощущения — Александра Зарицкая из группы KAZKA. — Мои – Даша Астафьева. – Ура! — MELOVIN.

Владимир Бражко: что о нем известно

Владимир Бражко профессионально занимается футболом и является полузащитником Динамо и сборной Украины. Парень уже подписал контракт с Динамо, рассчитанный до конца июня 2029 года. По информации портала Transfermarkt, его стоимость составляет 12 млн евро.

Владимир Бражко младше Квитковой на четыре года, ему 23 года.

Напомним, что официально о романе пары стало известно в июле этого года. В 27-й день рождения блогерши Бражко публично поздравил ее в сторис и назвал “своей любимой”.

После этого Даша с избранником время от времени радовали поклонников общими снимками, где уже не скрывали статуса влюбленных.

Фото: Даша Квиткова, Владимир Бражко/Instagram

