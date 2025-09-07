Футболист Бражко сделал предложение Даше Квитковой: что известно о помолвке
О своей помолвке с футболистом киевского Динамо Владимиром Бражко объявила украинская блогерша Даша Квиткова.
Квиткова рассказала о помолвке с Бражко
Квиткова в сообщении в Instagram поделилась радостной новостью о помолвке с киевским футболистом Бражко, похваставшись кольцом на безымянном пальце.
Предложение он сделал во время свидания за игрой в гольф. Именно на поле спортсмен предложил Даше руку и сердце и получил желаемое “Да”.
В то же время, звезда ответила на один из самых популярных вопросов о пополнении в семье, заверив, что сейчас она не беременна от Бражка.
Новость о помолвке Квитковой и Бражко мгновенно всколыхнула украинский шоу-бизнес. В соцсетях звезды приветствовали пару с таким радостным событием:
— Ееєєєєєєєє” — Надя Дорофеева.
— Искренние поздравления, Даша — Леся Никитюк.
– Это прекрасно! Я вас приветствую! — Евгений Янович.
— Приветствую — Инна Мирошниченко.
– Большие поздравления, Даша. Это прекрасные ощущения — Александра Зарицкая из группы KAZKA.
— Мои – Даша Астафьева.
– Ура! — MELOVIN.
Владимир Бражко: что о нем известно
Владимир Бражко профессионально занимается футболом и является полузащитником Динамо и сборной Украины. Парень уже подписал контракт с Динамо, рассчитанный до конца июня 2029 года. По информации портала Transfermarkt, его стоимость составляет 12 млн евро.
Владимир Бражко младше Квитковой на четыре года, ему 23 года.
Напомним, что официально о романе пары стало известно в июле этого года. В 27-й день рождения блогерши Бражко публично поздравил ее в сторис и назвал “своей любимой”.
После этого Даша с избранником время от времени радовали поклонников общими снимками, где уже не скрывали статуса влюбленных.
