Квіткова та Бражко одружилися: красиві кадри та атмосфера
- Даша Квіткова та футболіст Динамо Володимир Бражко офіційно стали подружжям.
- Про радісну подію пара повідомила 28 червня, опублікувавши романтичні весільні фото в соцмережах.
- Для церемонії блогерка обрала елегантну сукню зі шлейфом і довгим вельоном, а наречений постав у класичному чорному смокінгу.
Українська блогерка Даша Квіткова та футболіст Динамо Володимир Бражко одружилися.
Квіткова та Бражко одружилися
Про важливу подію пара повідомила 28 червня, опублікувавши романтичні кадри з весільної церемонії.
Для особливого дня блогерка обрала вишукану приталену сукню з корсетом, довгим шлейфом і вельоном, тоді як футболіст київського Динамо з’явився у класичному чорному смокінгу.
Святкування відбулося біля водойми, а світлинами молодята поділилися в Instagram.
Судячи з публікацій Квіткової, весілля могло відбутися дещо раніше. За останній час блогерка вже встигла побувати у Нью-Йорку та повернутися до України, тож не виключено, що ця поїздка була пов’язана з медовим місяцем.
Нагадаємо, що чутки про роман Квіткової та Бражка з’явилися навесні 2025 року. Сама блогер розповіла, що познайомились вони у закладі, куди вона забігла.
Вже восени закохані оголосили про заручини та поділилися першими кадрами після освідчення.
Раніше футболіст також розповідав про знайомство з блогеркою та демонстрував теплі стосунки з її сином.
Напередодні весілля подруги влаштували для Даші святковий дівич-вечір просто неба, а сама блогерка взяла участь у фотозйомці для глянцю, примірявши кілька ефектних весільних образів.
Фото: Даша Квіткова, Володимир Бражко/Instagram