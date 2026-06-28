Українська блогерка Даша Квіткова та футболіст Динамо Володимир Бражко одружилися.

Квіткова та Бражко одружилися

Про важливу подію пара повідомила 28 червня, опублікувавши романтичні кадри з весільної церемонії.

Для особливого дня блогерка обрала вишукану приталену сукню з корсетом, довгим шлейфом і вельоном, тоді як футболіст київського Динамо з’явився у класичному чорному смокінгу.

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Святкування відбулося біля водойми, а світлинами молодята поділилися в Instagram.

Судячи з публікацій Квіткової, весілля могло відбутися дещо раніше. За останній час блогерка вже встигла побувати у Нью-Йорку та повернутися до України, тож не виключено, що ця поїздка була пов’язана з медовим місяцем.

Нагадаємо, що чутки про роман Квіткової та Бражка з’явилися навесні 2025 року. Сама блогер розповіла, що познайомились вони у закладі, куди вона забігла.

Вже восени закохані оголосили про заручини та поділилися першими кадрами після освідчення.

Раніше футболіст також розповідав про знайомство з блогеркою та демонстрував теплі стосунки з її сином.

Напередодні весілля подруги влаштували для Даші святковий дівич-вечір просто неба, а сама блогерка взяла участь у фотозйомці для глянцю, примірявши кілька ефектних весільних образів.

Фото: Даша Квіткова, Володимир Бражко/Instagram

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