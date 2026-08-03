Американская певица Ариана Гранде решила взять длительный перерыв в творческой деятельности и публичных выступлениях после своего гастрольного тура Eternal Sunshine, который завершится 1 сентября в Лондоне.

Это решение обусловлено постоянным и чрезмерным вниманием общественности к ее личной жизни, здоровью и фигуре.

Ариана Гранде объявила о паузе в карьере

По словам представителя артистки, Гранде стремится завершить тур на позитивной ноте и уделить время собственному восстановлению.

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— Она с нетерпением ждет завершения тура на высокой ноте, будучи здоровой и счастливой, а затем сделает заслуженный перерыв от работы и публичных выступлений, которые привели к бесконечному, постоянному пристальному вниманию со стороны общественности. Этот тур стал для нее прекрасным опытом. Она любит своих поклонников и очень наслаждалась каждой минутой этого тура, — отметили в команде артистки.

Также инсайдер из окружения певицы подчеркнул, что, несмотря на слухи о ее самочувствии, Ариана выкладывается на сцене на полную:

— Шоу Арианы Гранде требует невероятной физической подготовки и атлетизма. Каждый вечер она выступает на самом высоком уровне — здоровой, полной сил и успешной.

Сама артистка ранее неоднократно призывала прекратить обсуждение ее тела, что, в частности, отразила в треке Yes, And?: “Не комментируй мое тело, не отвечай / Твое дело — твое, а мое — мое”.

Несмотря на перерыв в музыкальной и театральной карьере, поклонники смогут увидеть Ариану Гранде на больших экранах уже 25 ноября в комедии Знакомство с Факерами 2 вместе с Беном Стиллером и Робертом Де Ниро.

Источник : People

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