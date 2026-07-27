Украинская диджей и продюсер Мисс Моник покорила главную сцену одного из крупнейших фестивалей электронной музыки в мире — Tomorrowland 2026. Во время своего выступления артистка презентовала совместный трек с британской поп-легендой Робби Уильямсом.

Мисс Моник выпустила совместный трек с Робби Уильямсом

Рассказывая о коллаборации в своих соцсетях, Miss Monique отметила, что проект объединил их разный, но все равно важный клубный опыт в родных городах:

— Это наше особое музыкальное сотрудничество, вдохновленное нашим разным, но все равно определяющим опытом электронной музыки и клубной деятельности в Сток-он-Трент и Киеве… с 90-х до 2010-х годов, — поделилась диджей, анонсировав официальный релиз песни уже в ближайшее время.

Помимо выступления на Mainstage, во время первого уик-энда фестиваля Miss Monique также представила премьеру своего нового шоу Biorhythm на сцене Freedom.

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Кстати, для Робби Уильямса это не первый опыт в электронной музыке: ранее он уже сотрудничал с Don Diablo и выпускал проекты на лейбле Armada в составе танцевальной группы Lufthaus.

Напомним, что Робби Уильямс принял участие в церемонии закрытия ЧМ-2026. Он стал одним из приглашенных артистов нынешнего чемпионата.

Фото: Мисс Моник

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