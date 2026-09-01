Школьное время для каждого оставляет свой след: кто-то вспоминает первые победы, а кто-то — вызванных к директору родителей или плохие оценки.

Ко Дню знаний украинские знаменитости погрузились в ностальгию, достали свои архивные детские фотографии и искренне рассказали о школьных годах.

Какими были наши звезды за школьными партами и что пожелали сегодняшним школьникам и родителям — смотрите в подборке Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Леся Никитюк

Телеведущая и блогер Леся Никитюк поделилась архивным фото и поздравила всех с Днем знаний.

– Мои маленькие, с 1 сентября вас, с Днем знаний! Пусть учебный процесс будет очень ярким и легким! – написала Никитюк.

Слава Демин

Ведущий и блогер Слава Демин также поделился ностальгическим воспоминанием о своем первом звонке и показал детское фото.

— Мое первое сентября было во львовской школе №56 с розами в мой рост и… И в штанах на 2 размера больше, — с улыбкой вспомнил шоумен.

Анна Завальская

Певица Анна Завальская призналась, что День знаний вызывает у нее смешанные чувства и выразила поддержку всем украинским родителям.

— Я обойдусь без воспоминаний о своем школьном прошлом, кроме этих фото, где я первоклассница. Однако свое возвышенное волнение в тот день я помню… А сегодня у всех нас только истощенное волнение за безопасность наших детей. Так хочется, чтобы оно исчезло навсегда. Однако мы не забудем… Хочется только пожелать всем нам сил. И не останавливаться. Всех с Днем знаний! – поделилась исполнительница.

Андре Тан

Дизайнер Андре Тан также принял участие в поздравлениях, вспомнив свои школьные неудачи по точным наукам и обратившись к родителям с важным советом.

— 1 сентября всегда возвращает меня в школьные годы… И вместе с хорошими воспоминаниями я сразу вспоминаю математику. В школу я пошел в 6 лет, и свою первую учительницу, Зинаиду Серафимовну, помню до сих пор. Она очень хотела научить меня математике, а я никак не мог понять, зачем будущему дизайнеру все эти иксы. После 9 класса я ушел из школы с честной алгебраической тройкой, поступил в Харьковский текстильный техникум и вдруг… стал отличником. Оказывается, я просто наконец-то нашел свое – ткани, одежду, рисунок, творчество! И сейчас я понимаю, что оценки далеко не всегда говорят о способностях ребенка. Иногда ему просто нужно найти то, в чем он действительно силен. Кстати, в моей Софии по математике тоже не всегда все просто. Но я постоянно говорю ей: София, ты гениальна в математике. И кажется, она уже сама в это поверила. Так что сегодня хочется пожелать родителям чаще говорить своим детям, что у них все получится. Потому что наша вера в них иногда весит гораздо больше оценки в дневнике, — рассказал Андре Тан.

Владимир Ярославский

Шеф-повар и судья Мастер Шеф Владимир Ярославский с юмором вспомнил детские заботы перед школой и пожелал украинским детям спокойного учебного года.

— Мне очень нравилось ходить в школу. В первый класс я шел, уже умея читать и писать. Единственное, из-за чего всегда волновался – это колготки, которые мама постоянно на меня надевала. Они меня очень бесили! Сегодня хочется, чтобы дети тоже волновались только из-за простых детских проблем, а не из-за того, что происходит вокруг. Пусть этот учебный год будет спокоен, — написал Ярославский.

Олег Машуковский

Блогер Олег Машуковский также показал свои архивные фотографии со школьных лет в родном Луганске и прокомментировал эмоционально начало осени.

— Сейчас еще осеннее обострение придет и вообще заживем. 1/2 класс. Луганск, Украина — лаконично подписал кадр Машуковский.

Павел Зибров

Павел Зибров признался, что при просмотре старых фотографий он будто бы на мгновение вернулся в свои школьные годы.

— Здесь мне 10, 12, 15 и 18 лет — разные этапы, люди и воспоминания, которые остались со мной навсегда. Особенно приятно было снова увидеть рядом тех, кто был частью моего детства и юности. Школьные годы проходят очень быстро, но именно такие моменты потом становятся самыми дорогими воспоминаниями, — отметил Павел Зибров.

Андрей Черновол

Телеведущий Андрей Черновол лаконично поздравил подписчиков с Днем знаний и задал ностальгический вопрос.

— С первым сентября! Прошли бы все еще раз? — поинтересовался шоумен под своим школьным фото.

Наталья Валевская

Певица Наталья Валевская вспомнила, что в школе была очень активной и компанейской, участвовала в концертах.

— Я заняла первое место в конкурсе красоты Чарівна україночка среди всех школ. Выступала на Шевченковских вечерах, на песенных конкурсах, также была Снегурочкой, были попытки участия в КВН. Также я была в своей школе диджеем. А средства, заработанные на школьных дискотеках, учебное заведение направляло на поездки учеников на спортивные соревнования. Также я участвовала в мюзиклах. До сих пор вспоминают нас как самых активных за все годы существования школы!, — рассказывает Валевская.

Галина Денисюк

Стилистка Галина Денисюк откровенно призналась, что в школе была хулиганкой. Ее родителей почти еженедельно вызывали к директору.

— Я знала, что такое характер еще из начальной школы. Постоянно что-то сочиняла, что-то творила, никогда не могла сидеть тихо. Мне всегда хотелось проявлять себя и делать что-то по-своему. Интерес к стилю у меня появился, кажется, еще с пеленок. В детстве меня всегда увлекала одежда, которую бабушка привозила из Германии. Я носила эти платья с особым удовольствием, ведь они делали меня уникальной среди других детей. В школьные и студенческие годы я пыталась одеваться не как все, хотя сейчас некоторые мои попытки выделиться кажутся несколько неловкими. Но именно тогда я стала понимать, сколь важно не бояться быть собой. В конце концов, именно этот поиск собственного стиля стал основой для моей профессии, — поделилась Галина Денисюк.

Jerry Heil

Певица и автор песен Jerry Heil поделилась своим трогательным фото из первого класса и вспомнила переживания детства, пожелав украинским школьникам безопасного обучения.

— Все, что 1 сентября волновало эту 6-летнюю малышку — найдет ли она друзей, будут ли у нее хорошие оценки, не забудет ли она свои слова на линейке и почему эти бантики должны быть такими огромными! Пусть школьников снова волнуют детские проблемы, пусть первоклассники запомнят этот день звуком своего первого звонка, а не звуком тревоги. С Днем знаний всех, – написала Jerry Heil.

SOWA

Певица SOWA рассказывает, что в школе была достаточно тихим ребенком, но выбрала громкую сцену.

– В школе я не была экстравертом и близко общалась с небольшим количеством людей. Я была очень ответственной и стряхивала через каждую вещь: даже опоздание на две минуты было для меня ужасом. За все 11 лет был только один случай, когда я прогуляла урок – в пятом классе вместе со старшей сестрой Софией. К счастью, в школе я не сталкивалась с буллингом, хотя однажды на вокальном конкурсе взрослые девушки насмехались над моим сценическим нарядом. Если бы сегодня я могла что-то сказать себе в школьном возрасте, то забрала хотя бы немного тех сомнений, волнений и тревоги. Я бы научила себя меньше брать все близко к сердцу и сказала бы, что у всему есть свое время, — отметила SOWA.

Фото: пресс-служба звезд

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.