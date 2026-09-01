Шкільна пора для кожного залишає свій слід: хтось згадує перші перемоги, а хтось — викликаних до директора батьків чи погані оцінки.

До Дня знань українські знаменитості поринули в ностальгію, дістали свої архівні дитячі фотографії та щиро розповіли про шкільні роки.

Якими були наші зірки за шкільними партами та що побажали сьогоднішнім школярам і батькам — дивіться у святковій добірці Фактів ICTV.

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Леся Нікітюк

Телеведуча й блогерка Леся Нікітюк поділилася архівним фото й привітала всіх з Днем знань.

— Мої маленькі, з 1 вересня вас, з Днем знань! Нехай навчальний процес буде дуже яскравим і легким!, — написала Нікітюк.

Слава Дьомін

Ведучий і блогер Слава Дьомін також поділився ностальгічним спогадом про свій перший дзвінок та показав дитяче фото.

— Моє перше вересня було у львівській школі №56 з трояндами в мій зріст і… І в штанах на 2 розміри більше, — з посмішкою пригадав шоумен.

Анна Завальська

Співачка Анна Завальська зізналася, що День знань викликає в неї змішані почуття, та висловила підтримку всім українським батькам.

— Я обійдусь без спогадів про своє шкільне минуле — окрім цих фото, де я першокласниця. Проте своє піднесене хвилювання того дня я пам’ятаю… А сьогодні у всіх нас лише виснажене хвилювання за безпеку наших дітей. Так хочеться, аби воно зникло назавжди. Проте ми не забудемо… Хочеться лише побажати усім нам сил. І не зупинятися. Усіх з Днем знань! — поділилася виконавиця.

Андре Тан

Дизайнер Андре Тан також долучився до привітань, пригадавши свої шкільні невдачі з точних наук та звернувшись до батьків із важливим порадою.

— 1 вересня завжди повертає мене в шкільні роки… І разом із хорошими спогадами я одразу згадую математику. До школи я пішов у 6 років, і свою першу вчительку, Зінаїду Серафимівну, памʼятаю досі. Вона дуже хотіла навчити мене математики, а я ніяк не міг зрозуміти, навіщо майбутньому дизайнеру всі ці ікси та ігреки. Після 9 класу я пішов зі школи з чесною трійкою з алгебри, вступив до Харківського текстильного технікуму і раптом… став відмінником. Виявляється, я просто нарешті знайшов своє – тканини, одяг, малюнок, творчість! І зараз я розумію, що оцінки далеко не завжди говорять про здібності дитини. Іноді їй просто треба знайти те, в чому вона справді сильна. До речі, у моєї Софії з математикою теж не завжди все просто. Але я постійно кажу їй: Софіє, ти геніальна в математиці. І, здається, вона вже сама в це повірила. Тож сьогодні хочеться побажати батькам частіше говорити своїм дітям, що в них усе вийде. Бо наша віра в них іноді важить набагато більше за оцінку в щоденнику, — розповів Андре Тан.

Володимир Ярославський

Шеф-кухар та суддя МастерШеф Володимир Ярославський з гумором пригадав дитячі клопоти перед школою та побажав українським дітям спокійного навчального року.

— Мені дуже подобалося ходити до школи. У перший клас я пішов, уже вміючи читати й писати. Єдине, через що завжди хвилювався — це колготи, які мама постійно на мене вдягала. Вони мене дуже бісили! Сьогодні хочеться, щоб діти теж хвилювалися тільки через прості дитячі проблеми, а не через те, що відбувається навколо. Нехай цей навчальний рік буде спокійним, — написав Ярославський.

Олег Машуковський

Блогер Олег Машуковський також показав свої архівні світлини зі шкільних років у рідному Луганську та емоційно прокоментував початок осені.

— Зараз ще осіннє загострення настане та взагалі заживемо. 1/2 клас. Луганськ, Україна, — лаконічно підписав кадр Машуковський.

Павло Зібров

Павло Зібров зізнався, що при перегляді старих фотографій він ніби на мить повернувся у свої шкільні роки.

— Тут мені 10, 12, 15 і 18 років — різні етапи, люди й спогади, які залишилися зі мною назавжди. Особливо приємно було знову побачити поруч тих, хто був частиною мого дитинства та юності. Шкільні роки минають дуже швидко, але саме такі моменти потім стають найдорожчими спогадами, — зазначив Павло Зібров.

Андрій Чорновол

Телеведучий Андрій Чорновол лаконічно привітав підписників із Днем знань та поставив їм ностальгічне запитання.

— З першим вересня! Пройшли б все ще раз? — поцікавився шоумен під своїм шкільним фото.

Наталія Валевська

Співачка Наталія Валевська пригадала, що в школі була дуже активною та компанійською, брала участь у концертах.

— Я зайняла перше місце в конкурсі краси Чарівна україночка серед усіх шкіл. Виступала на Шевченківських вечорах, на пісенних конкурсах, також була Снігуронькою, були спроби участі в КВК. Також я була у своїй школі діджейкою. А кошти, зароблені на шкільних дискотеках, навчальний заклад спрямовував на поїздки обдарованих учнів на спортивні змагання. Також я брала участь у мюзиклах. Досі нас згадують як найактивніших за всі роки існування школи!, — розповідає Валевська.

Галина Денисюк

Стилістка Галина Денисюк відверто зізналася, що у школі була бешкетницею. Її батьків майже щотижня викликали до директора.

— Я знала, що таке характер ще з початкової школи. Постійно щось вигадувала, щось творила, ніколи не могла сидіти тихо. Мені завжди хотілося проявляти себе і робити щось по-своєму. Інтерес до стилю у мене з’явився, здається, ще з пелюшок. У дитинстві мене завжди захоплював одяг, який бабуся привозила з Німеччини. Я носила ці сукні з особливим задоволенням, адже вони робили мене унікальною серед інших дітей. У шкільні та студентські роки я намагалася вдягатися не як усі, хоча зараз деякі мої спроби виділитися здаються трохи незграбними. Але саме тоді я почала розуміти, наскільки важливо не боятися бути собою. Зрештою саме цей пошук власного стилю став основою для моєї професії, — поділилася Галина Денисюк.

Jerry Heil

Співачка й авторка пісень Jerry Heil поділилася своїм зворушливим фото з першого класу та згадала переживання дитинства, побажавши українським школярам безпечного навчання.

— Все, що 1 вересня хвилювало цю 6-річну малу — чи знайде вона друзів, чи будуть у неї гарні оцінки, чи не забуде вона свої слова на лінійці й чому ці бантики мають бути такими величезними! Будь ласка, нехай школярів знову хвилюють дитячі проблеми, нехай першокласники запамʼятають цей день звуком свого першого дзвоника, а не звуком тривоги. З Днем знань всіх, — написала Jerry Heil.

SOWA

Співачка SOWA розповідає, що у школі була досить тихою дитиною, але обрала гучну сцену.

— У школі я не була екстравертом і близько спілкувалася з невеликою кількістю людей. Я була дуже відповідальною і стресувала через кожну річ: навіть запізнення на дві хвилини було для мене жахіттям. За всі 11 років був лише один випадок, коли я прогуляла урок — у п’ятому класі разом зі старшою сестрою Софією. На щастя, у школі я не стикалася з булінгом, хоча одного разу на вокальному конкурсі дорослі дівчата кепкували з мого сценічного вбрання. Якби сьогодні я могла щось сказати собі в шкільному віці, то забрала б бодай трішки тих сумнівів, хвилювань та тривоги. Я б навчила себе менше брати все близько до серця і сказала б, що все має свій час, — зазначила SOWA.

Фото: пресслужба зірок

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