Скончался выдающийся актер театра и кино, заслуженный артист Украины Леонид Леонидович Марченко. Ему было 88 лет.

Об этом сообщили на официальной странице Театра юного зрителя в Facebook.

Леонид Марченко умер: что известно

Леонид Марченко посвятил легендарному киевскому ТЮЗу на Липках более 60 лет своей жизни. За это время он реализовал почти 50 ярких и незабываемых сценических ролей, став настоящей легендой театра.

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Зрители помнят его по блестящим работам в спектаклях: Недоук, Сказка о царе Горохе, Пеппи Длинный чулок, Вишневый сад.

Кроме театральной сцены, актер оставил весомый след и в истории кинематографа. Он снялся в фильмах В бой идут только старики, Морская чайка, Лесная песня и т.д.

— Леонид Марченко был частью истории нашего театра. Частью его памяти, его голоса, его сцены, — отметили коллеги художника.

Также на смерть Леонида Марченко отреагировал Национальный союз кинематографистов Украины.

— Леонид Леонидович умел создавать живые человеческие характеры даже в самых маленьких эпизодах, замечая мелкие детали и интонации. Мы всегда будем помнить его как талантливого, интеллигентного человека с хорошим чувством юмора. Выражаем искренние соболезнования семье и близким Леонида Леонидовича. Светлая ему память, — написали представители киносообщества.

Пока причина смерти Марченко не разглашается.

Прощание с Леонидом Марченко состоится в среду, 2 сентября, в помещении Театра юного зрителя на Липках.

Фото: Национальный союз кинематографистов Украины

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