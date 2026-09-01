Помер видатний актор театру та кіно, заслужений артист України Леонід Леонідович Марченко. Йому було 88 років.

Про це повідомили на офіційній сторінці Театру юного глядача у Facebook.

Леонід Марченко помер: що відомо

Леонід Марченко присвятив легендарному київському ТЮГу на Липках понад 60 років свого життя. За цей час він втілив майже 50 яскравих та незабутніх сценічних ролей, ставши справжньою легендою театру.

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Глядачі пам’ятають його за блискучими роботами у виставах: Недоук, Казка про царя Гороха, Пеппі Довгапанчоха, Вишневий сад.

Окрім театральної сцени, актор залишив вагомий слід і в історії кінематографа. Він знявся у фільмах В бій ідуть лише старі, Морська чайка, Лісова пісня тощо.

— Леонід Марченко був частиною історії нашого театру. Частиною його пам’яті, його голосу, його сцени, — зазначили колеги митця.

Також на смерть Леоніда Марченка відреагувала Національна спілка кінематографістів України.

— Леонід Леонідович вмів створювати живі людські характери навіть у найменших епізодах, помічаючи дрібні деталі та інтонації. Ми завжди пам’ятатимемо його як талановиту, інтелігентну людину з гарним почуттям гумору. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Леоніда Леонідовича. Світла йому пам’ять, — написали представники кіноспільноти.

Наразі причина смерті Марченка не розголошується.

Прощання із Леонідом Марченком відбудеться у середу, 2 вересня, у приміщенні Театру юного глядача на Липках.

Фото: Національна спілка кінематографістів України

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