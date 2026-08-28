Умер король Норвегии Харальд V: причина смерти и кто возглавит страну
- Король Норвегии Харальд V скончался в возрасте 89 лет.
- Известие о смерти монарха сообщила королевская семья Норвегии.
В пятницу, 28 августа 2026 года, в возрасте 89 лет скончался король Норвегии Харальд V.
Об этом сообщает королевская семья Норвегии и BBC.
Король Норвегии Харальд V умер: что известно
Харальд V тихо умер в 06:35 по местному времени в Национальной больнице в Осло, куда его госпитализировали из-за осложнений редкого заболевания крови — гемолитической анемии.
На крыше Королевского дворца уже приспустили государственный флаг.
Трон страны автоматически переходит к его 53-летнему сыну, кронпринцу Хокону, исполнявшему обязанности регента с момента госпитализации отца.
Накануне трагической вести состояние 89-летнего монарха, более 10 дней находившегося в больнице, критически ухудшилось.
Члены королевской семьи, включая королеву Соню, кронпринца Хокона и внуков, срочно отменили все официальные встречи, чтобы находиться у его постели.
Из-за госпитализации монарха премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере также отменил визит в Германию.
Жители Осло в течение дня массово приходили в Королевский дворец, чтобы возложить цветы и поддержать монарха в его последние минуты жизни.
Харальд V: факты с биографии
Харальд V возглавлял Норвегию в течение 35 лет с 1991 года. Он стал первым монархом страны с XIV века, родившимся на норвежской земле.
В памяти нации он останется как прогрессивный и близкий к народу лидер.
Гаральд боролся за право жениться на простолюдинке Соне Гаральдсен в течение девяти лет, угрожая отцу остаться холостым. Этот шаг проложил путь к обновлению королевской традиции.
После теракта Андерса Брейвика в 2011 году речь короля с дрожащим от слез голосом стала символом единства и стойкости норвежцев.
В 2016 году его выступление в защиту прав меньшинств, беженцев и свободы вероисповедания всколыхнуло весь мир.
Покойный король трижды представлял Норвегию на Олимпийских играх в парусном спорте и более 20-ти лет возглавлял норвежское отделение Всемирного фонда природы (WWF).
Последние годы правления Харальда V были омрачены рядом резонансных событий вокруг семьи, существенно пошатнувших рейтинг монархии в стране:
- Дело Мариуса Борга Хойби: названый сын нового короля Хокона (сын кронпринцессы Мэтте-Марит от предыдущих отношений) оказался в центре громкого судебного процесса и был осужден за изнасилование.
- Скандал с Джеффри Эпштейном: кронпринцесса Мэтте-Марит публично извинялась за свои прошлые связи с покойным американским финансовым преступником.
- Проблемы со здоровьем преемников: накануне трагических событий Мэтте-Марит перенесла сложную трансплантацию легкого из-за хронического фиброза.
Несмотря на вызовы и турбулентность в семье, личный авторитет короля Харальда V оставался безоговорочным до последних дней. Норвежцы будут помнить его как человечного, искреннего и отзывчивого любимца нации.