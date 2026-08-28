В пятницу, 28 августа 2026 года, в возрасте 89 лет скончался король Норвегии Харальд V.

Об этом сообщает королевская семья Норвегии и BBC.

Король Норвегии Харальд V умер: что известно

Харальд V тихо умер в 06:35 по местному времени в Национальной больнице в Осло, куда его госпитализировали из-за осложнений редкого заболевания крови — гемолитической анемии.

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На крыше Королевского дворца уже приспустили государственный флаг.

Трон страны автоматически переходит к его 53-летнему сыну, кронпринцу Хокону, исполнявшему обязанности регента с момента госпитализации отца.

Накануне трагической вести состояние 89-летнего монарха, более 10 дней находившегося в больнице, критически ухудшилось.

Члены королевской семьи, включая королеву Соню, кронпринца Хокона и внуков, срочно отменили все официальные встречи, чтобы находиться у его постели.

Из-за госпитализации монарха премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере также отменил визит в Германию.

Жители Осло в течение дня массово приходили в Королевский дворец, чтобы возложить цветы и поддержать монарха в его последние минуты жизни.

Харальд V: факты с биографии

Харальд V возглавлял Норвегию в течение 35 лет с 1991 года. Он стал первым монархом страны с XIV века, родившимся на норвежской земле.

В памяти нации он останется как прогрессивный и близкий к народу лидер.

Гаральд боролся за право жениться на простолюдинке Соне Гаральдсен в течение девяти лет, угрожая отцу остаться холостым. Этот шаг проложил путь к обновлению королевской традиции.

После теракта Андерса Брейвика в 2011 году речь короля с дрожащим от слез голосом стала символом единства и стойкости норвежцев.

В 2016 году его выступление в защиту прав меньшинств, беженцев и свободы вероисповедания всколыхнуло весь мир.

Покойный король трижды представлял Норвегию на Олимпийских играх в парусном спорте и более 20-ти лет возглавлял норвежское отделение Всемирного фонда природы (WWF).

Последние годы правления Харальда V были омрачены рядом резонансных событий вокруг семьи, существенно пошатнувших рейтинг монархии в стране:

Дело Мариуса Борга Хойби: названый сын нового короля Хокона (сын кронпринцессы Мэтте-Марит от предыдущих отношений) оказался в центре громкого судебного процесса и был осужден за изнасилование.

названый сын нового короля Хокона (сын кронпринцессы Мэтте-Марит от предыдущих отношений) оказался в центре громкого судебного процесса и был осужден за изнасилование. Скандал с Джеффри Эпштейном : кронпринцесса Мэтте-Марит публично извинялась за свои прошлые связи с покойным американским финансовым преступником.

: кронпринцесса Мэтте-Марит публично извинялась за свои прошлые связи с покойным американским финансовым преступником. Проблемы со здоровьем преемников: накануне трагических событий Мэтте-Марит перенесла сложную трансплантацию легкого из-за хронического фиброза.

Несмотря на вызовы и турбулентность в семье, личный авторитет короля Харальда V оставался безоговорочным до последних дней. Норвежцы будут помнить его как человечного, искреннего и отзывчивого любимца нации.

Источник : BBC

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